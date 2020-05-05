Гендиректор Tesla уже успел показать новорожденного в социальных сетях

У миллиардера Илона Маска и канадской певицы Граймс родился сын! Об этом сообщил сам главы компании SpaceX в своем Twitter.

– Несколько часов назад. Мама и ребенок в порядке, – написал новоиспеченный отец.

Для 48-летнего Илона Маска это уже шестой ребенок, поэтому селебрити смело можно называть многодетным отцом. А вот для певицы Гаймс это первенец. До романа с Граймс Маск был трижды женат. За восемь лет брака с первой женой Жюстин Уилсон у Маска родилось пятеро детей.

Через день Илон Маск уже показал и фото самого малыша в фильтрах Instagram. А когда поклонники миллиардера спросили об имени ребенка, изобретатель отшутился: «X Æ A-12 Musk».

О беременности Граймс стало известно в начале января 2020 года. Певица сама рассекретила свое интересное положение, опубликовав фото с изображением ребенка на животе в Instagram.

Напомним, что Илон Маск и Граймс встречаются около двух лет. Впервые на публике вместе они появились в мае 2018 года на Met Gala.

Фото: Getty Images

Читай также:

«Сумерки» возвращаются: Стефани Майер выпустит новую книгу из саги

СЕРИАЛЫ 2020: новинки, которые стоит посмотреть