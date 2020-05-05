«Сумерки» возвращаются: Стефани Майер выпустит новую книгу из саги

Узнай, как живет сейчас Эдвард и Белла

Автор популярной серии романов «Сумерки» Стефани Майер анонсировала выход новой книги о вампирах. На этот раз историю будет рассказывать сам Эдвард Каллен. Об этом сообщает CNN.

Новый роман Стефани хотела выпустить еще в 2008 году. Но тогда хакеры похитили фрагменты произведения и опубликовали их в сети, а книга так и не увидела свет. Но в период пандемии писательница решила, что время релиза пришло. Новая часть саги называется «Солнце полуночи». В продаже книга поступит уже 4 августа.

– Надеюсь, что моя книга подарит читателям минуты удовольствия, а также шанс пожить в воображаемом мире некоторое время. Сейчас наступили такие сумасшедшие времена, и я не уверена, что это лучший момент, чтобы выпустить роман, но некоторые из вас так долго этого ждали. По-моему, это будет нечестно заставлять вас ждать еще больше, – поделилась писательница в шоу Good Morning America.

Известно, что новая книга «сумерки» будет посвящена воспоминаниям Эдварда Каллена. Именно поэтому в этот раз рассказ пойдет не от Беллы, а от мужа-вампира. Снимут ли новый фильм по «Сумеркам», пока неизвестно.

Фото: Getty Images

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