Артистка хочет поднять настроение всем, кто остается дома во время карантина

Американская певица Леди Гага вместе со Всемирной организацией здравоохранения организует крупнейший онлайн-концерт с участием звезд мирового шоу-бизнеса. Селебрити пригласила популярных актеров и музыкантов присоединиться к ее проекту One World: Together at Home. Его цель – создать атмосферу комфорта и единства в период пандемии коронавируса.

Онлайн-концерт Леди Гаги пройдет уже в эту субботу, 18 апреля, начиная с 14:00 по восточному времени. Шоу будет идти практически целый день и транслироваться на многих мировых каналах, включая YouTube, Amazon Prime, Instagram, Twitter, Facebook, Apple, Twitch, Tidal. В прямой трансляции примут участие Билли Айлиш и Финнеас О’Коннелл, Тейлор Свифт, Дженнифер Лопес, Опра Уинфри, Фаррелл Уильямс, Мэттью МакКонахи, Селин Дион, Пол Маккартни, Стиви Уандер, Элтон Джон, Идрис Эльба и многие другие. Ведущими мероприятия станут Джимми Фэллон, Джимми Киммел и Стивен Кольбер. В качестве гостей в эфире появятся Дэвид Бекхэм, Идрис Эльба, Керри Вашингтон и Приянка Чопра.

На следующий день концерт покажет британский телеканал BBC. Кроме лучших выступлений артистов, в версию для британского телевидения будут включены интервью с сотрудниками Национальной службы здравоохранения и местными музыкантами.

Фото: Getty Images

