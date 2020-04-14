Брэд Питт сделал ремонт для своей визажистки

Голливудский актер Брэд Питт сделал ремонт в доме своей визажистки Джин Блэк. Таким образом он решил отблагодарить женщину за ее работу и показать свое истинное отношение к ней.
Ремонт для своей визажистки Брэд Питт сделал в рамках американского шоу Дрю и Джонатана Скотта Celebrity IOU. В нем знаменитости помогают делать ремонт у людей, которые помогли им добиться успеха, но сами не стали всемирно известными. Джин Блэк работала вместе с Питтом над десятками фильмов. За это время они успели стать близкими. Поэтому Брэд решил превратить ее гараж на гостевой домик. Он не только принял участие в разработке дизайна, но и не боялся грязной работы и с удовольствием орудовал молотком и сносил стены.
– Она – моя семья. Мы как брат и сестра. Я ее очень ценю, – сказал Брэд Питт о Джин Блэк.
Для самой визажистки это стало сюрпризом. Ведь все работы проходили пока ее не было дома. Увидев конечный результат, Джин не смогла сдержать эмоции, чем довела до слез и самого Брэда Питта.