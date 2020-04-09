Эпатажная артистка поделилась планами на будущее

Американская певица Леди Гага призналась, что мечтает иметь детей. Таким откровением звезда поделилась в интервью изданию InStyle.

В разговоре с журналистом Леди Гага рассказала о своих планах на будущее. Касались за разговором не только творческих, но и личных тем. Поэтому на вопрос, как Гага представляет свою жизнь дальше, она ответила: «Брак. Больше музыки, больше фильмов, больше благотворительности с Born This Way Foundation. Я хочу гораздо больше времени уделять филантропии. Я хочу помогать с проведением исследований фибромиалгии, невропатических и хронических болей, объединяя докторов вместе. У меня есть много надежд. Я не знаю, что из этого получится осуществить, но знаю, что буду заниматься этим с любимыми людьми».

Во время интервью для InStyle Леди Гага призналась, что мечтает стать мамой. «Я скажу, что хочу детей. Я с нетерпением жду момента, когда стану матерью. Разве это не потрясающая возможность? Мы способны выносить ребенка внутри и вырастить его. А когда он появляется на свет, твоя работа – сохранить ему жизнь », – поделилась певица.

Фото: Getty Images

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