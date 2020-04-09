Канье Уэст проведет пасхальную службу онлайн

Муж Ким Кардашьян даже не предполагает, что на Пасху можно обойтись без богослужения

Американский рэпер Канье Уэст планирует провести пасхальную службу своего госпел-проекта Sunday Service в онлайн-формате. Об этом сообщает издание Hypebeast.

Чтобы провести онлайн-богослужение на Пасху, Канье снова объединится с телепроповедником Джоэлом Остином. Последний выступит с пасхальной проповедью в Лос-Анджелесе. Проповедь будут транслировать онлайн в его мегацеркви «Лейквуд», расположенной в техасском Хьюстоне. Также в службу планируется привлечь в мероприятии примут Мэрайя Кэри, которая исполнит песню «Hero» в честь медиков, которые борются с коронавирусов, и актера Тайлера Перри.

Напомним, что по католической традиции Пасха 2020 приходится на 12 апреля, а по православной – 19 апреля. В западных странах, в том числе и США Пасху празднуют в этом году 12 апреля. Поэтому и свою службу Канье Уэст проведет в этот день.

Фото: Getty Images

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