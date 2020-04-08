Развод Адель заканчивается шоком. Певица заплатит миллионы
Одна из самых богатых и успешных певиц мира, британка Адель, скоро будет абсолютно свободной. Но это обойдется ей дорого.
Бракоразводный процесс Адель с бизнесменом Саймоном Конекки подходит к концу. Они официально объявили о расставании в апреле 2019 года, а спустя пять месяцев начала официальную тяжбу. Почему пара, которая провела 8 лет вместе и воспитывает общего сына, пошла на такой кардинальный шаг? СМИ обсуждают две версии: измена Саймона и ухудшение отношений из-за огромной славы Адель. Официально пара ничего не объясняла.
По поводу опеки над сыном Анджело Адель и Саймон договорилась сразу. Мальчик будет общаться и с мамой, и с папой одинаковое количество времени.
Дискуссии вызвали деньги. По законам Калифорнии, если брачный контракт отсутствует, все доходы пары, которые появились во время их совместного проживания, делятся поровну. В этом случае делить будут 190 миллионов долларов. И да, брачный контракт супруги не подписывали.
Подробностей о бракоразводном процессе мало. Адель добилась судебного запрета о разглашении информации касательно разделения финансов. Но издание The Sun опубликовало цифру в 140 миллионов долларов. Якобы эту сумму певица должна отдать бывшему мужу.
Несмотря на сложный период, Адель расцветает на глазах. Ее фанаты не перестают восхищаться внешнем видом певицы. Девушка стала стройнее на 45 килограммов и готовит новый альбом. Надеемся, она не передумает, выпустит новые хиты и будет счастлива.
Фото – @Adele
Больше новостей:
Кайли Дженнер второй раз стала самой молодой миллиардершей мира