Развод Адель заканчивается шоком. Певица заплатит миллионы

Одна из самых богатых и успешных певиц мира, британка Адель, скоро будет абсолютно свободной. Но это обойдется ей дорого.

Бракоразводный процесс Адель с бизнесменом Саймоном Конекки подходит к концу. Они официально объявили о расставании в апреле 2019 года, а спустя пять месяцев начала официальную тяжбу. Почему пара, которая провела 8 лет вместе и воспитывает общего сына, пошла на такой кардинальный шаг? СМИ обсуждают две версии: измена Саймона и ухудшение отношений из-за огромной славы Адель. Официально пара ничего не объясняла.

По поводу опеки над сыном Анджело Адель и Саймон договорилась сразу. Мальчик будет общаться и с мамой, и с папой одинаковое количество времени.

Посмотреть эту публикацию в Instagram marieclairetw 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Дискуссии вызвали деньги. По законам Калифорнии, если брачный контракт отсутствует, все доходы пары, которые появились во время их совместного проживания, делятся поровну. В этом случае делить будут 190 миллионов долларов. И да, брачный контракт супруги не подписывали.

Подробностей о бракоразводном процессе мало. Адель добилась судебного запрета о разглашении информации касательно разделения финансов. Но издание The Sun опубликовало цифру в 140 миллионов долларов. Якобы эту сумму певица должна отдать бывшему мужу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram adele 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Несмотря на сложный период, Адель расцветает на глазах. Ее фанаты не перестают восхищаться внешнем видом певицы. Девушка стала стройнее на 45 килограммов и готовит новый альбом. Надеемся, она не передумает, выпустит новые хиты и будет счастлива.

Фото – @Adele

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