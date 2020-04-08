Украинские музыканты призвали к самоизоляции, спев на двенадцати языках!

Карантин вдохновил певца Дилю на творческие эксперименты. Артист виртуально собрал своих друзей и знакомых, чтобы создать шуточный гимн самоизоляции с серьезным посылом. И ему это удалось. 12 звезд украинского шоубиза спели «Оставайся дома», приоткрывая, как сейчас проводят время.

– Друзья, настал тот момент, когда можно спасти мир, оставаясь дома! Именно к этому призывает наша интернациональная тусовка! – прокомментировал Диляю – Карантин закончится, а жизнь продолжится. Оставайтесь людьми!

Свой призыв оставаться дома выразили музыканты, шоумены, спортсмены, актеры и ведущие: Андрей Джеджула, Фоззи (ТНМК), Oleynik, Александр Павлик, Иван Марунич, Игорь Грохоцкий, Мирослав Кувалдин, Артем Кай, Игорь и Алексей Рева, Николай Матросов, Денис Мусаев, Олег Лисогор, Надежда Васина, Анна Заклецкая, Светлана Легкая, Влад Сотников, Валентин Науменко, Антонина Хижняк, Бекхан Тепс и вся большая семья ФК «Маэстро».

Давайте посмотрим клип Дили – #Залишайсявдома#Stayathome.

К участию в создании композиции присоединились музыканты из разных стран: бас- гитара – музыкант британской группы «Porcupine Tree» Колин Эдвин (Colin Edwin), гитара – Jon Durant (Бостон, Америка), перкуссия – Marco Neubauer (Германия), фортепиано – Усеин Бекиров, аранжировка – Диля, мастеринг – Игорь Мельник.

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