Что почитать на карантине: Топ-5 книг от Артема Пивоварова (Эксклюзив!)

Стихийный артист Артем Пивоваров рекомендует провести карантин с пользой – уделить внимание саморазвитию. По мнению Артема, в период самоизоляции можно заняться спортом, просмотром вебинаров, увлекательных фильмов или чтением книг. Артист подходит очень осознанно к выбору литературы, и любит разные жанры – от классики до психологии и философии. Специально для читателей Нового канала Артем Пивоваров составил список книг, которые он советует прочесть во время карантина.

«Путь воина», Карлос Кастанеда

– Именно эта серия книг является для меня одной из самых главных в списке. Помимо того, что в них присутствует взаимодействие с природными силами и богатствами, они еще учат осознанно уходить от стереотипного восприятия мира. Все темы, которые поднимает автор через своего персонажа, отчасти отзываются и во мне.

«Правила жизни Брюса Ли. Слова мудрости на каждый день», Брюс Ли

– На эту книгу стоит обратить внимание, когда чувствуешь, что у тебя опускаются руки. Она состоит из коротеньких высказываний философов и самого Брюса Ли. Поскольку я занимаюсь восточными единоборствами, мне эта книга, как и сам автор, близки по духу. Советую и вам ее прочесть.

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«Заводной апельсин», Энтони Берджесс

– Совсем недавно посмотрел экранизацию. Если сравнивать книгу и фильм – книга лучше, она более захватывающая. Это произведение на любителя, но оно настолько отражает сегодняшние реалии, что ты видишь персонажей в людях, которых встречаешь на своем пути.

«Наедине с собой», Марк Аврелий

– Эту книгу советую прочитать на украинском языке, в переводе Ростислава Паранько. По сути, она является личным дневником Марка Аврелия – его записками к самому себе. Восхищаюсь мудростью, интеллектом и чистотой взглядов этого философа, которые не имеют временной привязки. Его изречения и мысли – вечные и актуальные.

Какие фильмы посмотреть во время карантина из-за коронавируса

«Sapiens. Краткая история человечества», Юваль Ной Харари

– Увлекательнейшая книга об эволюции человека, аграрной революции и становлении Homo sapiens как вида. Очень много интересных исторических аспектов, которые, я считаю, нужно знать каждому с детства. Это не просто очередной «учебник» по истории – несмотря на то, что используется исторический подход, комбинированный с естественнонаучным, все максимально просто и понятно. Хоть книга и внушительных размеров, при этом очень захватывающая, и её можно прочесть довольно быстро. Именно эту книгу, по словам Билла Гейтса, он взял бы с собой на необитаемый остров.

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