Alina Pash ответила хейтерам в новом сингле Vysokomirni (Эксклюзив!)

Молодая певица выпустила новую песню и запустила челлендж #протихейт, направленный против людей, которые умеют только критиковать чужие действия, ничего при этом не делая

Вооружившись убойным аргументом «Критикуешь – предлагай!», Alina Pash совместно с известным киевским креативщиком и поэтом Владом Волочай запускают волну #протихейт панчей, которые словно копья и стрелы, полетят в напыщенных хейтеров, способных только осуждать чужие действия.

В основе челленджа – новый сингл «Vysokomirni». Песня – конструктор, в которой сама Alina читает только один куплет, а потом оставляет музыку и место для ваших слов. По замыслу к челленджа должны подключиться не только артисты и музыканты, а и все желающие. Единственное условие для создания собственного куплета – он должен быть посвящен проблеме обид, травли и ненависти. Всего, что раздражает и не нравится.

– Негатив и недовольство лучше выплеснуть в тексте на бите, чем в комментариях или за спиной. Только тогда будет выброс энергии, – уверена Алина.

Можно легко понять, почему певица так яро готова бороться с хейтом. Стоит только вспомнить 24 августа 2019, когда Паш пригласили спеть свой куплет на параде ко Дню Независимости во время гимна Украины. После выступления Алину просто захейтили в соцсетях, обвинили в осквернении гимна и вообще в «хайпожорстве».

Положительных отзывов исполнительница тоже получила много, но они тонули в лавине злых комментариев на странице девушки.

Чтобы выдержать такой поток негатива нужно иметь сильный характер, и, глядя на то, что Алина не опустила руки, ее внутренней силе можно позавидовать. Девушка уверяет, что вообще уже не реагирует на образы:

– Я уже не обижаюсь ни на что как, разве на плохие шутки нашего музыканта Артема Угодникова, – с улыбкой призналась Новому каналу Alina Pash.

Как присоедениться к челленджу?

Сам трек Vysokomirni можно скачать с telegram канала Alina Pash. Готовое видео следует отправить в телеграмм Алине и опубликовать на своей странице в Instagram с подписью #протихейт, отметив в посте @alinapash. Сама Алина обещает выкладывать лучшие версии трека Vysokomirni в своих социальных сетях в течение двух недель. Победитель получит приз: мерч из нового дропа Alina Pash.

В поддержку сингла также вышло полуанимационное видео от продакшн-команды Brosbeat. Арт частью видео занимался – Alexander Derega. Музыку для «Vysokomirni» написал исполнитель и саунд-продюсер Саша Чеф – участник хип-хоп группы VBROS.

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