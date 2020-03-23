Группа TVORCHI создали джингл, использовав для него реальные звуки карантина! Таким образом артисты поддержали национальную кампанию #залишайсявдома, главным месседжем которой является противодействие распространения коронавируса.

Джингл создан группой для привлечения внимания широкой аудитории к наиболее эффективному методу для предотвращения распространения COVID-19 – домашней изоляции.

Музыканты использовали типичные звуки в доме во время карантина: открытый кран, рассыпанная гречка, использование антисептического средства, открытия окон, шорох полочек, натягивание перчаток и др.

¬- Мы, как и все сознательные украинцы, сохраняем спокойствие и остаемся дома! – прокомментировали премьеру TVORCHI. – Эти несколько дней вдохновили нас на музыку, которая состоит из звуков карантина: использование антисептического средства, воды в открытом кране, рассыпанной гречки, шорох полочек, и всего, что окружает нас дома каждую секунду. Нашей музыкой мы призываем вас противодействовать коронавируса, ведь это очень просто – # залишайсявдома.

Читай также:

Звук был или нет? TVORCHI и Квинта о факапе с техникой на Нацотборе на «Евровидение-2020»

TVORCHI о личной жизни: «Если видишь, что человек твой, то зачем ждать». ЭКСКЛЮЗИВ!