Уже в мае 2020 года пройдет масштабный песенный конкурс «Евровидение». Ежегодно он объединяет страны-члены Европейского вещательного союза. В этом году страной-хозяином 65-го песенного конкурса стали Нидерланды. Проходить масштабное действо будет в Роттердаме. Первый полуфинал состоится уже 12 мая. По результатам жеребьевки было определено, что в нем примут участие 17 стран, среди которых: Украина, Австралия, Бельгия, Хорватия, Литва, Азербайджан, Беларусь, Израиль, Ирландия, Кипр, Мальта, Норвегия, Северная Македония, Россия, Словения, Румыния, Швеция.

Предлагаем оценить участников первого полуфинала «Евровидения-2020» и определиться со своим фаворитом. Напомним, что по правилам конкурса, голосовать за представителя своей страны нельзя. Поэтому, представляем первых полуфиналистов, которые 12 мая услышит весь мир!

1.Австралия

Австралию будет представлять Montaigne с собственной песней «Do not Break Me». 8 февраля 2020 она выступила на Eurovision – Australia Decides, которое является Национальным отбором в Австралии и набрала в сумме 107 очков (54 очков от профессионального жюри и 53 от телезрителей).

2.Азербайджан

Азербайджан будет представлять Samira Efendi. А выступит певица с песней Cleopatra.

3.Белорусь

Беларусь будет представлять группа «Val» с музыкальной композицией «Да видна» на белорусском языке. «Val» – белорусский дуэт, который исполняет песни в жанре R&B, поп и хип-поп. Группа была создана в 2016 году вокалисткой Валерией Грибусовою и продюсером Владом Пашкевичем.

4.Бельгия

От Бельгии на «Евровидение-2020» поедет группа Hooverphonic с музыкальной композицией «Release Me». Поп и рок-группа создает музыку в жанре лаунж.

5.Израиль

От Израиля на «Евровидение-2020» поедет Eden Alene. Победительница вокальных талант-шоу споет Feker Libi.

6.Ирландия

Ирландия уже определилась со своим представителем на песенный конкурс. Им стала певица Лесли Рой, которая всю жизнь фанатеет от «Евровидения». Выступать на песенном конкурсе – одна из главных мечт девушки. На полуфинале она исполнит песню Story Of My Life.

7.Кипр

Кипр представляет Sandro с песней «Running». Sandro – немецкий певец. В 2019 году представлял США на конкурсе «Новая волна» и занял пятое место.

8.Литва

Литва на песенный конкурс отправляет группу «The Roop» с песней «On Fire». The Roop – поп-рок группа из Вильнюса. В целом она работает во многих жанрах: поп-рок, софт-рок, дэнс-рок, электроника. Группа уже участвовала в литовском Национальном отборе на «Евровидение» в 2018 году. Тогда музыканты заняли третье место. Но в 2020 году они вернулись и наконец смогли одержать победу.

9.Мальта

Мальту будет представлять Destiny Chukunyere. Певица уже представляла свою страну на песенном конкурсе в 2015 году, правда это было детское «Евровидение». Тогда артистка победила с песней Not My Soul. В этом году Дестен выступать с треком All Of My Love.

10.Норвегия

От Норвегии поедет исполнительница Ulrikke с песней «Attention». Ulrikke – норвежская певица, автор песен и музыкальный актриса. Участвовала в норвежских песенных конкурсах Idol (2013), The Voice (2015) и Stjernekamp (2018).

11.Северная Македония

Северную Македонию представлять Vasil, но конкурсной песней стала композиция YOU.

12.Росcия

От России на песенный конкурс отправляют группа «Little Big». С 2013 года рейв-группа успела получить известность, хайп вокруг них поднялся после трека «Skibidi». Выступит группа с песней Uno.

13.Румыния

Румынию представляет Roxen с песней «Alcohol You». Roxen – 20 летняя представительница Румынии на «Евровидении-2020». Возможность принять участие в этом музыкальном конкурсе она получила через песенный лагерь, общественный вещатель TVR организовал вместе с музыкальным лейблом Global Records. Сейчас Roxen – одна из самых популярных артистов на румынском радио.

14.Словения

Словению представляет исполнительница Ana Soklič с музыкальной композицией «Voda». Анна – словенская певица. Была представлена ​​среди 12 участников Национального отбора в Словении EMA 2020. Получила победу и теперь будет представлять Словению на «Евровидении».

15.Украина

Национальный отборе на «Евровидение-2020» определил, что от Украины на песенном конкурсе будет выступать группа «Go_A» с песней «Соловей». Впервые за все время, что наша страна участвует в «Евровидении», конкурсная песня прозвучит на украинском языке. А все потому, что «Go_A» создает современную электронную музыку с этническими мотивами.

16.Хорватия

Хорватию представляет Damir Kedžo с песней «Divlji vjetre» на хорватском языке. Damir – поп-исполнитель, начал свою песенную карьеру еще в 2003 году, когда участвовал в «Новой Волне». Также он стал победителем третьего сезона хорватского конкурса «Tvoje lice zvuči poznato».

17.Швеция

Швеция отправляет «Евровидение-2020» женское трио The Mamas с песней Move. Девушки одержали победу на Нацотбора Швеции. Изначально Mamas были сформированы как бэк-вокалистки к песне прошлогоднего представителя от Швеции Джона Лундвика Too Late for Love.

Уже 12 мая в первом полуфинале «Евровидения-2020» 17 стран покажут свои феерические номера. Этногруппа «Go_A» очарует всю Европу песней «Соловей» с аутентичным украинским вокалом и душой. А кто дойдет до финала, станет ясно после голосования жюри и зрителей.

