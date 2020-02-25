Музыканты стали официальными представителями Украины на песенном конкурсе

Украинская группа Go_A, которая выиграла Национальный отбор на «Евровидение-2020», наконец подписал соглашение с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины. Произошло это во вторник, 25 февраля, во время пресс-конференции Go_A в УНИАН.

Председатель правления НСТУ Зураб Аласания подтвердил, что всю финансовую поддержку при подготовке номера группы, поездки в Роттердам и пребывания на конкурсе в мае обеспечит именно общественный вещатель.

– Мы везем на «Евровидение» шесть участников группы и обеспечиваем подготовку отныне и дальше, – сказал Зураб Аласания.

Посмотреть эту публикацию в Instagram stbua 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

По его словам, в целом делегация на «Евровидении-2020» от Украины будет состоять из 12 человек, которые будут сопровождать Go_A в Роттердаме.

Как рассказала солистка группы Екатерина Павленко, Go_A готовились к международному песенному конкурсу последние семь лет. Победу в Нацотборе она назвала победой украинской культуры. Песню «Соловей» она выполняет аутентичным вокалом.

Напомним, что «Евровидение-2020» состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в Роттердаме, Нидерланды.

Читай также:

Что происходило за кулисами финала Нацотбора на «Евровидение-2020»

Победители Нацотбора на Евровидение 2020: группа Go_A о 14-м составе, Billie Eilish и странном названии