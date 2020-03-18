Какие фильмы посмотреть? Вот самый популярный вопрос во время карантина. Сейчас из-за инициативы #залишайсявдома, у людей появилось больше свободного времени. Ведь все развлекательные центры, кинотеатры и кафешки тоже закрылись на карантин. Поэтому все стихийно начали искать, что же его такого посмотреть. Предлагаем тебе нашу подборку топ-10 фильмов на время карантина. Здесь ты найдешь и комедии, которые поднимут настроение, и мелодрамы, которые перенесут в мир без коронавируса, и экшн со взрывами и стрельбой. В общем, выбирай, что тебе по вкусу или смотри все и сразу по очереди!

Комедии

«Шафер напрокат»

В современном мире заказать можно любую услугу. Реально любую! А все, потому что кто-то испытывает потребность и правильно ее реализует. Когда-то Джимми Каллаан понял, что не все имеют друзей, которых можно было бы сделать шафером на свадьбе и не беспокоиться, как все пройдет. Именно для таких ребят он и решил организовать компанию «The Best Man Inc.». Его последнему клиенту успешному адвокату Дага Харрису понадобилось сразу семь шаферов – пакет «Голден Такс». Что из этого получится и как пройдет свадьба?

«Голая правда»

ОНА – сексуальная блондинка, амбициозная и серьезная бизнес-леди, успешный телепродюсер со строгими моральными принципами. И, как все девушки, мечтает о настоящей любви. Он – звезда нового телешоу. Его жизненное кредо – «секс, наркотики, рок-н-ролл». Он не признает равенство полов, политкорректность и каждое утро рассказывает о любви, не стесняясь в выражениях! На любовном фронте, где продолжается извечное противостояние «М» и «Ж» объявляется перерыв! Ловелас и настоящий мачо Джерард Батлер, который не привык сбрасывать скорости на поворотах, рассказывает очередную порцию голой правды о женщинах и мужчин. Его программа – это как просмотр футбола в салоне красоты. Как «Космополитен» с обложкой «Плейбоя». Он пройдется по всем – ни женские прихоти, ни мужские странности не останутся без внимания. Мужские ценности против женских идеалов. Кэтрин Хайгл, которая слишком много требует от мужчин, против Джерарда Батлера, который хочет от женщин только одного.

«Предложение»

Суровая леди-шеф Маргарет не привыкла ни с кем считаться и давно забыла о личной жизни. Но когда начальник сообщил, что ее могут депортировать в Канаду, она быстро нашла себе жениха. Точнее Маргарет заставила своего помощника Эндрю стать им. Парень был от этого не в восторге, но против такого шефа не попрешь. Что получится из такого союза и будет ли свадьба вообще?

«Дедушка легкого поведения»

Джейсон, молодой перспективный юрист, находится на пороге самого волнующего момента в жизни – свадьба дочери своего босса, которая откроет ему невероятные перспективы карьерного роста. По просьбе своего деда Дика, отставного генерала с легким характером и буйной фантазией, он соглашается сопроводить его до Флориды. Каково же было удивление Джейсона, когда на предложение симпатичных девушек отправиться с ними в Дайтону, развратный старик, совершенно не раздумывая, ответил согласием. И пока взволнованая невеста, выбиваясь из сил, готовится к торжественному бракосочетанию, наш герой мчится вместе с веселым дедом навстречу невероятным весенним приключений.

Мелодрамы

«Отель« Гранд Будапешт»

Мустафа – обычный молодой парень, которому повезло устроиться на должность портье в один из самых знаменитых отелей Европы «Гранд Будапешт». Он давно мечтал о такой престижной работе, но совсем не ожидал того, что ему придется здесь пережить. Придя на работу, он стал стажироваться у консьержа мсье Густава, ради которого сюда и приезжали большинство посетителей. Однажды в отель приехала и летняя мадам М, которая после проведенной ночи с консьержем, решила завещать ему дорогую картину эпохи Возрождения. Однако вскоре старушку находят убитой, а главным подозреваемым в совершении преступления становится мсье Густав. Теперь его единственной надеждой на спасение становится Мустафа, который начинает собственное расследование, с целью доказать невиновность своего наставника …

«Близость»

Молодая пара Дэн и Элис на первый взгляд кажется абсолютно счастливой и беззаботной. На самом деле, у них есть серьезные проблемы. Элис хочет внимания, любви и заботы, а Дэн не против в свободное время пофлиртовать со своей давней знакомой, талантливым фотографом Анной. Анна отвергает ухаживания Дэна, но так как она сама в него влюблена, это только вопрос времени, когда же молодые люди подвергнутся страсти. Вскоре у Анны появляется бойфренд Ларри, который по случайному стечению обстоятельств знакомится с Элис, и между ними тоже пробегает искра …

«Экзотическая свадьба»

Линдси и Фрэнк летят на свадьбу. Она – своего бывшего, он – сводного брата. И дело в том, что Линдси и Фрэнк, мягко говоря, не нравятся друг другу. Конечно, проведенное вместе время в самолете, гостинице и на свадьбе покажет им, что они ошибались. Актеры Киану Ривз и Вайнона Райдер после долгих лет в боевиках, драмах и триллерах неожиданно возвращаются в романтическую комедию.

Экшн

«Бондиана»

Из-за коронавируса в мире на целых полгода перенесли премьеру нового 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Поэтому мы предлагаем пересмотреть все другие части легендарной Бондианы. Сейчас уже, наверное, мало кто вспомнит всех киношных Джеймс Бонд. Но стоит помнить, что Дэниелом Крейгом единственным строился образ легендарного британского шпиона. За 58 лет франшиза Бонда успела сменить целых шесть агентов 007: Шон Коннери (1962-1967; 1971), Джордж Лэзенби (1969), Роджер Мур (1973-1985), Тимоти Далтон (1987-1989), Пирс Броснан (1995-2002 ) и Дэниел Крейг (2006 сих пор). Решись на челлендж и посмотри все фильмы о Бонде. Так не заметишь и карантин закончится.

«Люди в черном»

Они – самый большой секрет Земли. Они работают на неофициальное правительственное агентство, регулирующее деятельность инопланетян на Земле. Они – это лучшая, последняя и единственная линия защиты Земли от отбросов вселенной. Их работа секретна, их оружие совершенно, им нет равных, они не оставляют следов. Они – это Люди в черном.

«Плохие парни навсегда»

Бывшие друзья-детективы Бернет и Лоури уже давно не работают вместе. Бернет поссорился с напарником и ушел из полиции, чтобы быть частным детективом. Им придется снова стать напарниками, чтобы справиться с албанским наемником, который стремится отомстить за смерть брата.

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