Всем девушкам знаком культовый сериал 2000-х – «Отчаянные домохозяйки». Истории четырех главных героинь – Габриэль Солис, Бри Ван Де Камп, Линет Скаво и Сюзанн Майер заставили переживать многих, и каждая девушка хоть раз задумывалась, на кого из героинь она похожа. Мы подготовили специальный тест, чтобы ты нашла ответ на этот вопрос. Отвечай на вопросы честно и узнаешь правду!

1. Как выглядит твой завтрак? Обязательно несколько блюд и кофе Салат и стакан сока Макароны с сыром Что-то, приготовленное на скорую руку - омлет или каша, например!

2. Каких платьев больше всего у тебя в шкафу? средней длины, с пышною юбкой длинных, без глубокого декольте с короткими мини-юбками или глубокими соблазнительными декольте нет платьев совсем, я чаще ношу юбки и брюки

3. Как ты собираешься с утра на работу или учебу? Надеваю то, что подготовила еще с вечера! Открываю шкаф и выбираю одежду под настроение Вываливаю все вещи из шкафа, и долго собираю образ. Надеваю тоже, что и вчера. Совсем нет времени долго думать!

4. Я бы хотела, чтобы мне подарили... книгу рецептов пару часов сна! платье от Versace плюшевого мишку

5. Твой идеальный мужчина, какой он? Стильный, интеллигентный, начитанный, который всегда сумеет поддержать разговор Симпатичный, с чувством юмора, который будет готов терпеть мой непростой характер каждый день! Он должен быть поддержкой для меня во всем в и первую очередь хорошим отцом для наших детей Респектабельный, с хорошим вкусом, страстный и, безусловно, обеспеченный. Должен же он меня баловать красивыми вещами и украшениями!

6. Если вы с подругами собираетесь вместе, ты... приносишь еду собственного приготовления рассказываешь новости о соседях рассказываешь о новой коллекции Prada можешь уснуть от усталости

7. Ты - блондинка брюнетка русая рыжая

8. Если ты узнаешь об измене любимого, что ты сделаешь? Просто убью его. На самом деле не могу себе представить, чтобы мой любимый изменил, если честно! Устрою истерику, выскажу всё, что о нем думаю. А потом выброшу его вещи за дверь и буду всю ночь плакать в подушку. Попрошу его исчезнуть из моей жизни и жизни моих друзей. Обойдемся без скандалов. Это будет вселенский скандал с битьем посуды и выбрасыванием вещей из окна. Но вечером я отправлюсь на вечеринку и попробую найти какого-то симпатичного парня, чтобы отвлечься и отомстить!

9. Для тебя главное, чтобы вещи... были яркими и блестящими были удобными были модными были изящными и женственными