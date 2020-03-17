ТЕСТ: Кто ты из «Отчаянных домохозяек»?
Всем девушкам знаком культовый сериал 2000-х – «Отчаянные домохозяйки». Истории четырех главных героинь – Габриэль Солис, Бри Ван Де Камп, Линет Скаво и Сюзанн Майер заставили переживать многих, и каждая девушка хоть раз задумывалась, на кого из героинь она похожа. Мы подготовили специальный тест, чтобы ты нашла ответ на этот вопрос. Отвечай на вопросы честно и узнаешь правду!
И не забудьте включить “Отчаянных домохозяек” на Новом канале со вторника по пятницу в 11:00.
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