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ТЕСТ: Кто ты из «Отчаянных домохозяек»?

Всем девушкам знаком культовый сериал 2000-х – «Отчаянные домохозяйки». Истории четырех главных героинь – Габриэль Солис, Бри Ван Де Камп, Линет Скаво и Сюзанн Майер заставили переживать многих, и каждая девушка хоть раз задумывалась, на кого из героинь она похожа. Мы подготовили специальный тест, чтобы ты нашла ответ на этот вопрос. Отвечай на вопросы честно и узнаешь правду!

1. Как выглядит твой завтрак?
2. Каких платьев больше всего у тебя в шкафу?
3. Как ты собираешься с утра на работу или учебу?
4. Я бы хотела, чтобы мне подарили...
5. Твой идеальный мужчина, какой он?
6. Если вы с подругами собираетесь вместе, ты...
7. Ты -
8. Если ты узнаешь об измене любимого, что ты сделаешь?
9. Для тебя главное, чтобы вещи...
10. Какой макияж ты предпочитаешь?
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И не забудьте включить “Отчаянных домохозяек” на Новом канале со вторника по пятницу в 11:00.

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