Новый каналG.spaceШОУМАНИЯГорько молодым! MamaRika и Сергей Середа сыграли свадьбу

Горько молодым! MamaRika и Сергей Середа сыграли свадьбу

Украинская певица MamaRika вышла замуж. Мужем выпускницы «Фабрики звезд» стал комедийный актер Сергей Середа.

О свадьбе пары стало известно благодаря новому клипу, который выпустила MamaRika. Через песню MAEMO артистка призналась в своих чувствах любимому и поклялась ему в вечной любви.

«Це сталося – тепер ми одружені!💍Щастю немає меж !❤️», – подписала свадебное фото в своем Instagram MamaRika.

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Оказалось, что свадьба MamaRika и Сергей Середа сыграли еще месяц назад. Но решили оставить все в секрете. Церемония состоялась в Тайланде. Кадры со свадьбы MamaRika и Сергея Середы можно увидеть в новом клипе MAEMO.

MamaRika и Сергей Середа начали встречаться еще в 2015 году. В 2018 они обручились и с тех пор друзья-звезды начали подкалывать пару что, те никак поженятся. Теперь насмешкии прекратятся.

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