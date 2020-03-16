Новый каналG.spaceШОУМАНИЯКто представит Украину на «Евровидении-2020»?

Кто представит Украину на «Евровидении-2020»?

Go_A

По результатам Национального отбора на «Евровидение-2020» Украину в Нидерландах представит группа Go_A с песней «Соловей»

Эта группа стала открытием для многих. Ранее о них знали только любители електрофолка, но Go_A зажгли на главной сцене Нацотбора и влюбили в себя многих! Напомним, что в финале Нацотбора они соревновались с  KRUTЬ, Jerry Heil, KHAYAT, David Axelrod и TVORCHI.

Интересно, что за 7 лет существования группы ее состав менялся 14 раз. А вокалистка Екатерина Павленко ранее пела на бэк-вокале.

Уже после победы артисты сообщили, что буду менять аранжировку. И сделали это. Давайте сравним.

Go_A  – Соловей, выступление в финале Нацотбора:

Go_A  – Соловей, новая аранжировка:

Надеемся, что Евровидение – 2020 не отменят из-за коронавируса, и музыкальный праздник состоится.

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