Американская певица Селена Гомес сделала новую стрижку. А вдохновила ее на новый образ никто иная, как Рэйчел Грин из культового сериала «Друзья». Девушка неоднократно говорила, что является фанаткой ситкома.

В новом образе Селена Гомес появилась на шоу Келли Кларксон. Фанаты заценил стрижку певицы и сразу провели параллели с персонажем «Друзей» Рейчел, которую сыграла Дженнифер Энистон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram marissa.marino 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Рейчел была моей жизнью. Мы смотрели сериал вместе с мамой, и я рыдала, когда он закончился. Но классно, что до сих пор многие в восторге от «Друзей», я очень рада за вас и за сериал, потому что он действительно культовый, – сказала как-то Гомес Энистон на шоу Эллен Дедженерис.

То, что стрижка взята именно от Рейчел Грин, подтвердила и стилист Гомес Марисса Марино. В своем Instagram девушка призналась, что вдохновлялась именно образом героини Дженнифер Энистон с 1990-х. Но также подсмотрела идею с пробором по центру в образе Голди Хоун, когда она носила подобную стрижку в 1996 году на съемках фильма «Клуб первых жен».

Интересно, что сама Дженнифер Энистон ненавидела свою легендарную прическу. Во время съемок «Друзей» стилисты постригли актрису совсем не так, как ей того хотелось. Но образ понравился зрителям. Похоже, что Селена Гомес дала ему новую жизнь. Что скажет Дженнифер Энистон?

Фото: Getty Images

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