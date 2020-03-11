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Джаред Лето мечтает о парке Лето в Киеве. Видео

Американский актер и певец Джаред Лето упомянул Киев на своей странице в Инстаграм. Он не против создать в столице парк имени себя

Звезда «Даллаского клуба покупателей» и фронтмен группы  Thirty Seconds to Mars обожает взбираться на мосты. И одним из самых любимых стал недостроенный мост в Киеве.

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jaredleto

– Одно из самых любимых занятий в Киеве – взбираться на мосты. Я слышал, что этот ржавый старый мост, который строят 20 лет, собираются закрыть. Но это классное место и много людей любят проводить там время. Может, сделать там парк? Парк Лето – звучит прекрасно, – поделилась мечтами звезда.

Видимо, речь о Подольско-Воскресенском мосте. Сделать там арт-пространство – отличная идея! Надеемся, что она воплотится в жизнь, если на строительстве моста все же решат поставить точку.

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