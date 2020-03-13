Dj NANA выпустила трек «Вечно молодыми». Слушаем
Завтра, 14 марта, Dj NANA празднует свой День рождения. В честь этого события артистка выпустила трек «Вечно молодыми». Эта песня о внутренней свободе, приключениях и драйве. И посвящена всем, кто умеет наслаждаться жизнью.
– «Вечно молодыми» — это призыв к свободному состоянию души. Особенно припев, который провоцирует на самые яркие и сумасшедшие приключения, достает из сознания самые крутые воспоминания»,— делится Dj NANA.
Dj NANA – Вечно молодыми:
Автором этой песни в коллаборации с молодым автором Галиной Моруз стал продюсер артистки и композитор Руслан Квинта.
– У песни два автора слов и музыки, поэтому для нас было очень важно найти правильный баланс. Мы довольны результатом: эта песня отражает настроение и открывает новый взгляд на творчество Наны, — прокомментировал премьеру Руслан Квинта.
Артистка призналась, что ее нынешнее эмоциональное состояние полностью переплетается с текстом песни. По мнению Dj NANA, иногда нужно сказать «стоп», отпустить все дела и уйти в отрыв. И идеально сделать это прямо сейчас, включив трек «Вечно молодыми».
Dj NANA – Вечно молодыми: слова песни
Утро.. Телефон,
просто моветон
В нем твой день и ночь
В нем живут стихи и твои грехи
И как ты – точь в точь
Помочь …
Кто сможет нам … Помочь ?
Припев:
Остановились на мысли
Что мы с тобою зависли
Будем вечно молодыми
Вечно вечно молодыми!
Останови свое время
И до головокруженья
Будем вечно молодыми
Вечно вечно молодыми!
Не нужны звонки,
просто гладь смотри,
просто гладь смотри
Люди, коллажи, стертые мечты, на экране…
Ночь Помочь .. Кто сможет нам помочь?
Припев:
Остановились на мысли
Что мы с тобою зависли
Будем вечно молодыми
Вечно вечно молодыми!
Останови свое время
И до головокруженья
Будем вечно молодыми
Вечно вечно молодыми!
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