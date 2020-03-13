Завтра, 14 марта, Dj NANA празднует свой День рождения. В честь этого события артистка выпустила трек «Вечно молодыми». Эта песня о внутренней свободе, приключениях и драйве. И посвящена всем, кто умеет наслаждаться жизнью.

– «Вечно молодыми» — это призыв к свободному состоянию души. Особенно припев, который провоцирует на самые яркие и сумасшедшие приключения, достает из сознания самые крутые воспоминания»,— делится Dj NANA.



Dj NANA – Вечно молодыми:

Автором этой песни в коллаборации с молодым автором Галиной Моруз стал продюсер артистки и композитор Руслан Квинта.

– У песни два автора слов и музыки, поэтому для нас было очень важно найти правильный баланс. Мы довольны результатом: эта песня отражает настроение и открывает новый взгляд на творчество Наны, — прокомментировал премьеру Руслан Квинта.

Артистка призналась, что ее нынешнее эмоциональное состояние полностью переплетается с текстом песни. По мнению Dj NANA, иногда нужно сказать «стоп», отпустить все дела и уйти в отрыв. И идеально сделать это прямо сейчас, включив трек «Вечно молодыми».

Dj NANA – Вечно молодыми: слова песни

Утро.. Телефон,

просто моветон

В нем твой день и ночь

В нем живут стихи и твои грехи

И как ты – точь в точь

Помочь …

Кто сможет нам … Помочь ?

Припев:

Остановились на мысли

Что мы с тобою зависли

Будем вечно молодыми

Вечно вечно молодыми!

Останови свое время

И до головокруженья

Будем вечно молодыми

Вечно вечно молодыми!

Не нужны звонки,

просто гладь смотри,

просто гладь смотри

Люди, коллажи, стертые мечты, на экране…

Ночь Помочь .. Кто сможет нам помочь?

Припев:

Остановились на мысли

Что мы с тобою зависли

Будем вечно молодыми

Вечно вечно молодыми!

Останови свое время

И до головокруженья

Будем вечно молодыми

Вечно вечно молодыми!

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