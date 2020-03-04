Новый каналG.spaceШОУМАНИЯЕвровидение-2020: В каком полуфинале выступит Украина

Евровидение-2020: В каком полуфинале выступит Украина

После жеребьевки в Роттердаме стали известно, что представители Украины – группа «GO_A» выступят в первом полуфинале «Евровидения-2020», который состоится 12 мая.

Всего в этот день свои песни на конкурсе представят 17 стран.

Полный список участников первого полуфинала «Евровидения-2020»:

  • Северная Македония
  • Беларусь
  • Литва
  • Швеция
  • Словения
  • Австралия
  • Ирландия
  • Россия
  • Норвегия
  • Кипр
  • Хорватия
  • Азербайджан
  • Мальта
  • Израиль
  • Украина
  • Румыния
  • Бельгия

Напомним, что первый полуфинал «Евровидения-2020» состоится 12 мая 2020 года в Нидерландах. Представитель Украины в этом году – коллектив «GO_A», который выиграл Национальный отбор с песней «Соловей».

Второй полуфинал «Евровидения» состоится 14 мая, а финал – 16 мая. Надеемся, что уже 16 марта наш «Соловей» взлетит в таблице песенного конкурса в самые верхние строчки!

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