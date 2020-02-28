Стало известно, будет ли Украина участвовать в «Евровидении-2020»

Так едем или нет? Уже есть официальный ответ власти относительно участия представителей Украины – GO_A – на «Евровидении-2020».

Сегодня утром все украинские фаны «Евровидения» были в шоке! Новость о том, что из-за ареста счетов «Суспільного», который должен спонсировать поездку, группа GO_A возможно не сможет в этом году поехать в Роттердам, заставила всех понервничать. Но только что стало известно: можно спокойно выдыхать – министр культуры Владимир Бородянский заверил, что представителям Украины на «Евровидении – 2020» быть!

Министр сообщил, что они уже договорились с Минфином, чтобы деньги из бюджета «Суспільного» перевели из осенних расходов на сегодняшние, чтобы было чем погасить долг. Кроме того, эти 308 млн гривен вернут вещателю.

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Что ж, отличные новости! Группа GO_A со своей песней «Соловей» таки поедет на «Евровидение-2020» и будет бороться за победу в песенном конкурсе!

По материалам bbc.com

Фото: @GoAbandoriginal

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