Что, опять? Украина скорее всего не будет участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение – 2020». А дело в том, что Министерство юстиции арестовало счета «Суспільного», который обеспечивает поездку финалиста Нацотбора, группы Go_A, в Нидерланды.

Пресс-служба канала опубликовала на сайте объяснение происходящему:

Исполнительная служба Министерства юстиции наложила арест на все счета «Суспільного»

Решением суда «Суспільне» должно оплатить долг в сумме 10 млн 591 тыс. 224 евро 48 центов и 73 080 грн судебного сбора в пользу акционерного общества Евроньюс, в производстве, которое 18 февраля открыло Министерство юстиции Украины.

– Сотрудничество бывшей государственной Национальной телекомпании Украины с Евроньюс началась с 2010 года еще до создания общественного вещателя. Впоследствии из бюджета было прекращено выделение средств на оплату лицензионных платежей по договору о создании украиноязычной версии «Евроньюс», что и привело к появлению долга и соответствующему судебный процессу.

Общественный вещатель получил этот долг в наследство как правопреемник всех прав и обязанностей бывшей государственной Национальной телекомпании Украины, которая прекратила свою деятельность, – отмечает вещатель.

Сейчас арест счетов сделал невозможным подготовку к трансляции Олимпиады-2020, блокировал обеспечение участия Украины в Евровидении-2020, остановил запуск новых проектов «Суспільного», в частности запуск новой общественной студии в эфире телеканала UA: ПЕРШИЙ.

В ближайшее время арест приведет к полной остановке деятельности телерадиокомпании, работы национальных и региональных телеканалов вещателя, диджитал-платформ и трех радиостанций.

Поэтому все полученные из бюджета средства будут немедленно перечислены со счетов Общественного вещателя в компанию Евроньюс. В результате из запланированного и предусмотренного законом бюджета на 2020 год общественный вещатель недополучит почти 300 млн грн.

«Суспільне» уже обращалось и продолжает в соответствующие министерства для инициирования выделения из государственного бюджета отдельных средств для срочного погашения задолженности.

Напомним, что в 2019 году Украина не участвовала в «Евровидении». Надеемся, что ситуация не повторится. И средства на поездку Go_A найдутся. Напомним, что «Евровидение – 2020» состоится в мае в Нидерландах, так что пару месяцев еще есть.

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