После прямого эфира участники заявили о неисправности техники

Финалисты национального отбора на «Евровидение-2020» украинская группа TVORCHI заявили о неисправности техники во время прямых эфиров конкурса. Вокалист Джеффри Кенни рассказал, что во время его выступления он слышал в наушнике себя, а не музыку трека. Неисправность техники, по его словам, произошла и в полуфинале, когда артисты выступали впервые. Таким образом TVORCHI объясняют свое неудачное выступление, которое низко оценили и жюри, и зрители.

– Я считаю, что это не профессионально. «Евровидение-2020», камон! Это не о «Евровидении», это не профессионально. И просто в конце посмеяться и сказать, что все было окей, – поделился саунд-продюсер группы TVORCHI Андрей Гуцуляк.

Музыканты отметили, что точно больше не вернутся на Национальный отбор на «Евровидение». Ведь, по их мнению, такой непрофессионализм недопустим.

– Они полностью выключили музыку! Как я должен был петь без музыки! А после выступления они посмеялись, как будто это было весело. «Евровидение» может лучше этого. Это не тот уровень профессионализма, на который мы рассчитывали. На мой взгляд, это позор! – возмутился вокалист Джеффри Кенни.

На такие обвинения от TVORCHI главный звукорежиссер проекта Александр Цывьян и музыкальный продюсер Нацотбора Руслан Квинта отметили, что у всех без исключения участников во время прямого эфира звук в «инейрах» работал должным образом. У солиста группы TVORCHI – также, иначе бы он не вступил вовремя в фонограмму и не попал в ритм.

– Все видели, что Джеффри с самого начала песни и до конца выступления ритмично был в музыке и пел синхронно с бэк-вокалистами. Это означает, что звук солисту поступал правильно. Причина того, что солист выпал из тональности и у него был нестабилен вокал – в отсутствии опыта. Мы сталкивались с этими моментами в Джефри на всех этапах отбора, начиная от кастингов и до финала. Помогали группы исправить их во время репетиций. Но, как показал финальный выступление, ребятам есть над чем работать, – комментирует Руслан Квинта.

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