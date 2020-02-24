Украинская группа TVORCHI долго скрывал личную жизнь. Ни вокалист Джеффри Кенни, ни саунд-продюсер Андрей Гуцуляк не рассказывали, что происходит на их любовном фронте. Во всех интервью ребята говорили о музыке и творчестве, а личное оставляли для себя.

Правда о личной жизни TVORCHI приоткрылась на Национальном отборе на «Евровидение-2020». В прямом эфире Сергей Притула подколол Джеффри, что мол тот остался в Украине не из-за музыки, а из-за жены. Оказалось, что 22-летний вокалист женат. Жену Джеффри зовут Наталья. По словам финалиста, для него она всегда на первом месте и только потом идет музыка.

Как узнал Новый канал, Деффри Кенни женился, когда ему был 21 год. А после него на своей избраннице женился и его коллега 23-летний Андрей Гуцуляк. Слишком молодыми для брака ребята себя не считают.

– Женитьба для меня не меняет почти ничего, кроме того, что вы обменялись кольцами и поклялись быть вместе всю жизнь, жить под одной крышей. Если вы до этого жили вместе, знаете друг друга достаточно времени, я не вижу причины, чтобы не жениться, – поделился Джеффри Кенни.

– Мне 23, я старше Джеффри. И не считаю, что это рано. Все зависит, прежде всего, от человека. Если видишь, что человек твой, то зачем ждать. Может, у кого-то есть стереотипы о браке, а у нас все иначе, – поддержал его Андрей Гуцуляк.

Эксклюзивно для Нового канала TVORCHI рассказали о том, как делали предложения своим женам.

Джеффри: Моя жена очень любит сыр. Я не хотел делать ничего традиционного или использовать клише. Это так банально – признаваться в экзотической путешествия или на вершине горы. Считаю, что можно это сделать и дома. Все зависит от того, что твоему партнеру нравится. Я сделал это с помощью сыра. Ей это понравилось, она потом его съела. Рассказываю, как все было. В тот день Наташа куда-то вышла, и я готовился признаться, когда она вернется. Использовал сыр, чтобы выложить некоторые фразы. Не обычное «выйдешь за меня?», а кое-что свое. Она вернулась домой и увидела все это. И после того, как эмоции улеглись, мы съели сыр. Для меня это классное предложение. Вам не нужны дорогие места или вещи, чтобы признаться. Я так думаю.

Андрей: Я не скажу, как зовут мою жену. Но могу рассказать, как признавался. Моя жена с детства была ярой фанаткой «30 Seconds To Mars». У нее когда-то были обклеены стены и так далее. Она очень мечтала попасть на их концерт, и как-то я нашел билеты. Она целый концерт проплакала. Еще не видел такого, чтобы просто стоять и плакать (смеется). А мне концерт, как концерт. А она ревела. Это было жестко. Затем, после концерта, мы решили прогуляться, и я сделал предложение. Отпраздновали хот-догом на заправке, еще потом по дороге зашли в Мак и поехали из Киева.

Больше о музыке, лайфстайле и Нацотборе на «Евровидение-2020» читайте в эксклюзивном интервью TVORCHI для Нового канала.

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