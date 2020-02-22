Финал Национального отбора на «Евровидение-2020» состоялся! Конкурсные номера представлены, голоса жюри и зрителей подсчитаны. Момент истины настал – известно, кто поедет на «Евровидение» от Украины в 2020 году. Имя победителя и результаты голосования – смотри в материале Нового канала прямо сейчас!

Грандиозный финал Национального отбора на «Евровидение-2020» прошел сегодня, 22 февраля, в прямом эфире СТБ и UA:Перший. За право представлять Украину на международном песенном конкурсе боролись шесть финалистов:

1. KRUTЬ,

2..Go_A,

3. Jerry Heil,

4. KHAYAT

5. David Axelrod

6. TVORCHI

«Евровидение – 2020»: все песни финалистов Нацотбора

По результатам финала Национального отбора на «Евровидение-2020», победителями стали Go_A. Именно этот коллектив представит Украину на международном песенном конкурсе в 2020 году, который пройдет в Нидерландах.

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