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Что происходило за кулисами финала Нацотбора на «Евровидение-2020»
Национальный отбор на «Евровидение-2020» определил своего победителя. Им стала группа GO_A с песней «Соловей». Именно она поедет представлять Украину на песенном конкурсе в Нидерландах. В этом году за право представлять страну на «Евровидении» боролись молодые артисты украинского шоу-бизнеса. Лирическая бандуристка KRUTЬ запомнилась всем своей искренностью, группа TVORCHI громким скандалом, а KHAYAT интересными танцами. Что делалось вне прямого эфира Нацотбора на «Евровидение-2020», смотрите в бэкстейдже Нового канала.