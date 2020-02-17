Певец рассказал все, что думает об украинском шоубизе в «Экзамене на откровенность c Машей Ефросининой».

Почему один из самых популярных певцов Украины сторонится шоубизнесовой тусовки? Неужели MÉLOVIN зазвездился и считает себя лучше других исполнителей? На самом деле причина в другом:

– В 2018 году во время Нацотбора на «Евровидение» я увидел хейт со стороны публичных людей и артистов… Понял, что такое шоубизнесовая тусовка. Столько я не получал даже от хейтеров в комментариях, – рассказал MÉLOVIN.

Негатива оказалось так много, что даже мама певца была в шоке. Она звонила ему и говорила о посте Тони Матвиенко с подписью #катаракта:

Но больше всего MÉLOVINа возмутил поступок Джамалы.

– Увидеть хейт от незнакомых людей для меня легко, а от тех, за кем наблюдаешь… Я раньше не рассказывал о ситуации с Джамалой. Очень ее люблю. Безумно. Пел с ней в дуэте на «Х-Факторе». И это был просто восторг! И тут при всей своей огромнейшей любви я вижу комментарий у нее под фотографией. Кто-то написал: «Лучше бы поехал Каднай, а не этот крашеный гом*к Мэловин». И там был лайк. Я захотел посмотреть, кто поставил. И увидел, что это Джамала. Мне надоело молчать. Я выставил этот скрин себе в сториз и написал: «Вот такое вот мнение судьи». Началась волна, все фаны побежали туда, атаковать и прочее. На что Джамала написала: «Костя, не ведись. Это фейк». Я думаю, может, мне линза глаз натерла. Еще раз зашел в ее верифицированный аккаунт, нашел тот самый комментарий. Она даже его не удалила… Понимаешь, насколько это меня задело? И человек мне пишет – это фейк, не ведись. Думаю, это было мое самое глобальное разочарование. Я люблю ее как артиста и не понимаю как человека.

Мэл рассказал Маше Ефросининой, что они с Джамалой здороваются, когда видятся. Но не более того. Певец открыл много информации о своей жизни, не подбирая слов и не стесняясь эмоций. Заходите по линку, чтобы увидеть интервью полностью.

Фото – @melovin_official