Онлайн-трансляция второго полуфинала Нацотбора на «Евровидение – 2020» начнется 15 февраля 2020 года ровно в 19:00. Напоминаем, после первого прямого эфира в финал прошли KRUTЬ, Go_A и Jerry Heil.

Смотри нашу онлайн-трансляцию отбора на «Евровидение – 2020» на этой страничке и в числе первых узнай, кто будет соревноваться 22 февраля за право представить нашу страну на самом музыкальном конкурсе Европы!

Национальный отбор на «Евровидение – 2020» смотреть онлайн

Участники второго полуфинала Национального отбора на «Евровидение – 2020»:

1. MOONZOO FEAT. F.M.F. SURE

2. FO SHO

3. Элина Иващенко

4. Александр Порядинский

5. GARNA

6. KHAYAT

7. David Axelrod

8.TVORCHI

Все песни участников второго полуфинала уже можно прослушать и сравнить. Все настолько разные, что определить финалистов очень сложно. Так что результаты будут точно неожиданными. Не забывай голосовать за тех конкурсантов, которые тебе понравились. Ведь решение зрителей решающее.

К слову, тебя ждет сюрприз: во время подсчета голосов на сцене Нацотбора выступит приглашенная звездная группа – The Hardkiss. Не пропусти!