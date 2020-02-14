Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, представила колоборацию со всемирно популярным испанским исполнителем Juan Magan – клип на испаноязычный трек Lollipop.

Смотреть премьеру клипа NK и Juan Magan – Lollipop онлайн:



Juan Magan признан во всем мире за его весомый вклад в развитие жанра «Electro Latino» и сотрудничал с такими артистами как: Nelly Furtado, Bob Sinclar, INNA, Don Omar, Paulina Rubio и др.

Клип Lollipop показывает историю отношений на расстоянии, которые могут быть непростыми, но всегда такими же страстными.

– Мне нравится создавать музыку без границ, показывать на своем примере, что все границы и пределы только у нас в голове. И я очень рада, что Juan Magan разделяет также эту идею, – сказала Настя Каменских. – У нас получилась крутая коллаборация. Lollipop – это о страсти и пылкой любви, и посвящается всем влюбленным.

Режиссером выступила Папы Белинина, которая уже работала с NK над клипом «Peligroso». Песню записи вали на легендарной студии звукозаписи в США, которая за последние 30 лет выпустила десятки золотых и платиновых альбомов.

Сейчас Настя Каменских заканчивает работу над своим первым испаноязычным альбомом, который планирует представить уже весной.

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