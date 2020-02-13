Новый каналG.spaceШОУМАНИЯ«Аладдин 2»: Студия Disney снимает продолжение мультфильма

«Аладдин 2»: Студия Disney снимает продолжение мультфильма

Уилл Смит снова превратится в Джина

Готовься к новой поездки на волшебном летающем ковре! Студия Disney начала работу над второй частью фильма «Аладдин». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Оказывается, что решение о съемках «Аладдин 2» было принято чуть ли не сразу после премьеры первого фильма, которая состоялась в мае 2019 года.

Известно, что продолжения не будет основано на мультфильме «Аладдин 2: Возвращение Джафара». Поэтому сюжет будет полностью оригинальным. Автором сценария выступит Джош Гентис и Андреа Берлофф.

Ожидается, что к своим ролям вернутся Уилл Смит, Наоми Скотт и Мена Массуд. А вот станет Гай Риччи режиссером «Аладдин 2» пока не известно. Дата выхода картины не сообщается.

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