На День Святого Валентина 2020 Валерий Харчишин, Юрко-Yurcash Юрченко и Илья Резников рассказали про любовь

14 февраля в Киеве состоится большой концерт #ПРОЛЮБОВ. «Друга Ріка», «Скрябін», Yurcash и LETAY споют лучшие хиты о любви, а со сцены и в зале прозвучат искренние признания. Накануне праздника его участники рассказали, что для них значит любовь и какими должны (или наоборот, не должны!) быть свидания.

Юрко-Yurcash Юрченко уверен, что идеальное свидание — это когда вы только вдвоем:

– Неважно где — на море, в лесу или в космосе. Не люблю людные места: рестораны, кино, «кафе-мароженое». Именно так вы и понимаете, самодостаточна ваша пара или нет, и насколько долго это продлится! Скорее всего, тайные встречи с девушкой в ​​90-х во время моей безумной популярности — это наиболее романтические свидания в моей жизни. У моего дома на «Демеевской» в ​​те времена почти круглосуточно дежурила стайка поклонниц. Поэтому пробраться в квартиру незамеченным было непросто. Однажды моя девушка осталась в квартире одна, а я поехал на гастроли. После она рассказывала, что из-за двери ей угрожали облить кислотой и сжечь волосы. Кстати, я общаюсь с ней до сих пор. Это моя жена Светлана. Любовь — это основа всего. Это фундамент мира, который создал Бог. Без любви жизнь не складывается. Это безграничная творческая сила, в том числе, и в музыке — здесь тоже на первом месте любовь, иначе и музыки никакой не было бы.

– На концерте #ПРОЛЮБОВ мы с группой «Скрябін» сыграем суперхиты о любви. А еще вас ждут премьеры новых песен и неожиданных дуэтов. Обо всем не расскажем, потому что это сюрприз. «Велкам ту Валентин пати!» — кстати, это фраза из новой песни нового дует Yurcash&LETAY, которую мы впервые представим именно на концерте 14 февраля.

Илья LETAY Резников в свою очередь, считает, что для хорошего свидания главное — правильная компания.

– Если мне хорошо и интересно с человеком, не имеет значения, где мы будем и что будем делать вместе. Хотя правильно организованное свидание — это круто! Я люблю придумывать приятные сюрпризы и радовать жену. И она тоже часто что-то делает для меня. У меня в жизни было много приятных моментов, связанных со свиданиями. Например, однажды моя будущая жена повезла меня кататься на квадроциклах. Я был с завязанными глазами и не знал, что будет, пока меня не посадили на квадроцикл. Это было весело!

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А вот о любви Илья говорит неуверенно:

– Мне трудно ответить, что такое любовь, я могу лишь немного прикоснуться к ней в своих песнях. Она выражается во множестве мелочей, в больших событиях и поступках. Можно только ответить, есть ли она, и сразу почувствовать, когда ее нет. К счастью, в моей жизни она есть. Думаю, любовь очень важна, она может помочь человеку стать его лучшей версией.14 февраля мы будем петь песни о любви и презентуем сразу три новые. Мне кажется, этот концерт — хороший повод лишний раз порадовать своего партнера. А если ты одинок — наконец набраться смелости и пригласить кого-то на свидание.

Валерий Харчишин, «Друга Ріка» советует сходу: «Никогда не ходите на свидание толпой, даже если это ваши лучшие друзья»:

– Однажды в юношестве я решил добиться расположения девушки, которая мне нравилась, но не решался ей об этом рассказать, тогда я придумал решить этого вопрос оригинально — притащил с собой на встречу друзей. Я надеялся, что они смогут повлиять на ее решение быть сговорчивее и начать со мной отношения. К слову, это было первое инициированное мной свидание. Все закончились гораздо хуже, чем групповая оргия. Она осталась с друзьями, а мне пришлось возвращаться домой одному. Сейчас я уже и не помню, когда в последний раз был на свидании. Я много работаю и часто прихожу домой, когда моя любимая уже спит, а она уходит на работу, когда еще сплю я. Поэтому неожиданная встреча в постели — наше идеальное свидание. Скучно? Возможно. Но неважно, как часто, при каких обстоятельственные и где именно происходит ваше свидание, важно — что заставляет вас бежать навстречу друг к другу.

Валерий признается, что главное в жизни свидание длилось у него всего…5 минут:

– Краткое знакомство с моей женой на улице длиною в 5 минут — это самое памятное свидание в моей жизни, которое продолжается уже много лет.

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14 февраля — отличный повод собраться на вечеринке или на концерте, чтобы оторваться с любимым человеком. В конце концов, музыка, которую вы слушаете, чаще всего — объединяющий фактор. Я не могу представить счастливую пару, у которой нет «своих» песен или даже гимнов их отношений. Нам, музыкант-авторам, часто приходится идти на сделку с собственной совестью, обнажать чувства и эксплуатировать любовь в своей профессиональной деятельности. Потому нам было достаточно легко выбрать плейлист для концерта #ПРОЛЮБОВ — у нас и нет песен, которые написаны о чем-то еще или не благодаря ей. Будь то «Секрет», «Три Хвилини», «Ангел» или «Монстр» — он же все равно «милый».

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