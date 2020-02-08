Группа [O] – Там, Куди Я Йду: конкурсная песня участников Нацотбора на Евровидение 2020

Украинская инди-поп группа [В] представила песню, с которой выступит в Национальном отборе на «Евровидение-2020». Называется она «Там, Куди Я Йду».

Слушать группа [O] – Там, Куди Я Йду онлайн:

Интересно, что песню для песенного конкурса [О] представили на украинском языке. Объясняют участники группы это так: «Мы всю жизнь посвятили музыке и сейчас чувствуем в себе достаточно опыта, чтобы представлять современную музыку на украинском языке. Для нас важно писать песни на украинском, потому что мы хотим сделать вклад в свою культуру и верим, что украинскую музыку могут знать в мире не только по фольклор».

– Песня «Там, куда Я иду» о том, что у каждого человека есть своя дорога, свой уникальный образ жизни, свое предназначение, своя звезда, которая его ведет. Поэтому каждая жизнь важное и имеет собственную цель. Но это не пафосный манифест, это легкая танцевальная композиция с намеками на африканские ритмы, мы хотим, чтобы она заставила вас улыбаться, помнить о своей особой звезду и о том, что весна уже близко, – рассказал группа [О] на своем YouTube -канале.

Слова к песне написала Оля Чернышева, музыку создал Александр Каспаров.

Напомним, что группа [О] с песней «Там, Куди Я Йду» откроет первый полуфинал Национального отбора на «Евровидение-2020», который состоится 8 февраля. Окончательно представителя от Украины на песенный конкурс в Нидерландах выберут 22 февраля в прямом эфире.

Текст и слова песни Группа [O] – Там, Куди Я Йду:

Коли я була мала,

З квітами балакала,

Птахам весну кликала,

Співала-гукала.

Коли я була мала,

Мама мені казала:

«Он угорі зоря горить,

То твоя доля, Оля!

Куди б ти не рушала,

Плакала чи кохала,

Знай, що зоря горить твоя

Єдиная!»

Там, куди я йду,

Сонячні дощі, гей!

Сонячні дощі, гей!

Там, куди я йду,

Добре на душі, гей!

Добре на душі, гей!

Коли велика стала,

Далеко мандрувала,

Щастя своє шукала,

Здалеку кликала.

Усякий долю має,

Хто по землі блукає –

Люблять дороги молоді ноги.

Куди б я не рушала,

Плакала чи кохала,

Знаю, зоря горить моя

Єдиная!

Там, куди я йду,

Сонячні дощі, гей!

Сонячні дощі, гей!

Там, куди я йду,

Добре на душі, гей!

Добре на душі, гей!

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