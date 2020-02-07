Совсем скоро 8 января состоится первый полуфинал Нацотбора на «Евровидение-2020». И мы продолжаем знакомить вас с участниками! Милая, хрупкая девушка с тяжелой бандурой – одна из самых загадочных участниц полуфинала, поэтому мы уверены, что 10 фактов, которые мы собрали о Марине Круть, помогут вам понять душу этой исполнительницы.

Итак, 10 интересных фактов о Марины Круть, участнице первого полуфинала Национального отбора на «Евровидение-2020»

1) Изначально Марина хотела играть на арфе, у нее даже дома есть инструмент, но в итоге выбрала бандуру! И, как видим, не зря!

2) После окончания музыкального колледжа выиграла приз – поступление в Консерваторию без экзаменов. Но в последний момент передумала учиться в Консерватории и забрала документы.

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3) Долгое время работала в Китае, сначала пела, а потом пели и играла на бандуре. В 18 лет на заработанные в поездке деньги записала свой первый альбом.

4) Проснулась известной после того, как записала кавер на песню Леонарда Коэна – Hallelujah. Запись вышла через несколько дней после смерти исполнителя, но сама Круть не знала изначально, кто вообще автор песни и то, что он умер недавно. Поэтому очень удивилась, увидев с утра на ролике десятки тысяч просмотров!

5) Марина – интроверт, и девушка уверена, что все люди искусства в разной мере интроверты.

6) В 18 лет увлеклась балетом, и даже думала переквалифицироваться в балерину. Но решила, что 18 лет – слишком поздно, чтобы начинать танцевать профессионально и осталась в музыке.

7) Черпает вдохновение из воды, любит много времени проводить возле озер, морей и океанов.

8) Марина признается, что любит покушать. Но на фигуре это не сказывается, потому что бандура – тяжелый инструмент (6,5 кг!), который ей приходится постоянно носить с собой, поэтому поправить не боится!

9) Когда она только начинала профессионально заниматься бандурой, многие музыканты смотрели на нее искоса, мол, зачем ты за это берешься? Это же не формат, не популярный инструмент! Марина признается, что ощущала буллинг от коллег и осуждение.

10) Во время обучения в музыкальной школе Марина играла в ансамбле бундуристов, и всегда «пасла задних», по словам самой исполнительницы. Никто из преподавателей и не ставил на девочку, которая не подавала никаких надежд.

И вот, прошли годы, и сейчас Марина Круть – достаточно известная бандуристка, и колесит по миру с выступлениями. 8 января на Нацотборе на «Евровидение-2020» Марина представит свою песню «99», и поборется за место в финале, а в дальнейшем и за право представлять Украину на песенном конкурсе в Роттердаме.

Напоминаем, что организаторами Нацотбора на «Евровидение-2020» являются СТБ и UA:Суспільне мовлення.

Фото: @bandura_krut

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