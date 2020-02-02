BAFTA 2020: список победителей британской кинопремии

BAFTA 2020 состоялась! 2 февраля в Лондоне в Альберт-холле прошла 73-я церемония награждения лучших из лучших в области кино по версии Британской академии кино и телеискусства (British Academy of Film and Television Art). Это мероприятие настолько авторитетно, что красную дорожку BAFTA 2020 посетили даже члены королевской семьи – Кейт Миддлтон и Принц Уильям.

A warm welcome to Their Royal Highnesses The Duke & Duchess of Cambridge, who have arrived on the red carpet for the #EEBAFTAs @KensingtonRoyal pic.twitter.com/BEPSB4i4Pm — BAFTA (@BAFTA) February 2, 2020



Голливудские звезды блистали на красной дорожке в лучших нарядах, но основное напряжение было на сцене. Кто же получил награду? Читайте далее в материале.

Список победителей BAFTA 2020

«Лучший фильм» и «Лучший британский фильм» – «1917».

«Лучший актер» – Хоакин Феникс («Джокер»).

«Лучшая актриса» – Рене Зеллвегер («Джуди»).

«Лучшая актриса второго плана» – Лора Дерн («Брачная история»).

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«Лучший актер второго плана» – Брэд Питт («Однажды в Голливуде»).

«Восходящая звезда» по результатам народного голосования – Майкл Уорд.

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«Лучшая анимация» – «Клаус».

«Лучший дизайн костюмов» – «Маленькие женщины».

«Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший фильм не на английском языке» – «Паразиты».

«Лучший адаптированный сценарий» – «Кролик Джоджо».

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«Лучший документальный фильм» – «Для Самы» .

«Лучшее музыкальное сопровождение» – «Джокер», Хильдур Гуднадоуттир.

«Лучшая операторская работа» – «1971», Роджер Дикинс.

«Лучшие визуальные эффекты» – «1971».

Фото – @bafta.

Поздравляем всех победителей! А особенно создателей фильма «1971», который получил 7 (!) наград. С полным списком тех, кто получил статуэтку BAFTA 2020 можно ознакомиться здесь.

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