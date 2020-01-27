Несмотря на то, что Новый год 2020 – год Белой Металлической Крысы – только начался, нам уже есть чем порадовать заядлых сериаломанов. В январе на экраны возвращаются несколько крутых проектов, которые уже давно полюбились публике – «Викинги», «Сексуальное воспитание» и «Новый папа». Не обойдется, конечно же, и без перспективных киноновичков. В этом материале мы собрали лучшие сериалы 2020, которые стоит посмотреть в январе. Выбирай и наслаждайся просмотром!

«Викинги», 6 сезон

Жанр: боевик, драма, мелодрама, приключений, история

Дата премьеры: 4 декабря 2019

В ролях: Трэвис Фиммел, Кэтрин Винник, Клайв Стэнден, Джессалин Гилсиг, Густаф Скарсгард, Джордж Благден, Гэбриэл Бирн, Алисса Сазерленд, Донал Лог, Александр Людвиг, Кевин Дюранд, Лотер Блюто, Лайнас Роуч, Петер Францен, Яспер Пяаккёнен.

«Викинги» – это канадско-ирландский исторический сериал, созданный по заказу телеканала History. Премьера проекта состоялась 3 марта 2013 года, и сразу же завладела сердцами зрителей. Отметим, что сериал «Викинги» не является в полной мере историческим. Его сюжет написан по мотивам скандинавских саг о набегах викингов раннего средневековья на англосаксонскую Британию и Западно-Франкское королевство.

Шестой сезон сосредоточится вокруг «Вещего Олега», который сидит в Новгороде, и принимает Ивара. Вместе они пойдут отвоевывать земли. Вероятно, по времени это должен быть период до того, как Олег захватил Киев.

Сериал «Викинги» 6 сезон – даты выхода серий:

1 серия – 4 декабря 2019

2 серия – 4 декабря 2019

3 серия – 11 декабря 2019

4 серия – 18 декабря 2019

5 серия – 1 января 2020

6 серия – 8 января 2020

7 серия – 15 января 2020

8 серия – 22 января 2020

9 серия – 29 января 2020

10 серия – 5 февраля 2020

«Дракула», 1 сезон (Премьера!)

Жанр: драма, ужасы

Дата премьеры: 2 января

В ролях: Клас Банг, Долли Уэллс, Джон Хеффернан, Морфидд Кларк, Джоанна Скэнлан, Луиза Рихтер, Джонатан Арис, Саша Дхаван, Нейтан Стюарт-Джарретт, Клайв Расселл, Катерина Шелл.

«Дракула» – новый британский телесериал, снятый в жанре ужасов и драмы. Сюжет основан на одноименном романе Брэма Стокера. Создателями проекта стали Марк Гэтисс и Стивен Моффат, прославившиеся благодаря работе над картинами «Доктор Кто» и «Шерлок».

Действия первого сезона сериала «Дракула» разворачиваются в 1897 году на просторах Трансильвании. Граф-кровопийца Дракула готовится к грандиозному захвату викторианского Лондона. В опасности все – мертвецы наступают стремительно.

Сериал «Дракула» 1 сезон – даты выхода серий:

1 серия – 2 января 2020

2 серия – 3 января 2020

3 серия – 4 января 2020

«Новый Папа» («Молодой Папа», 2 сезон)

Жанр: драма

Дата премьеры: 10 января 2020

В ролях: Джуд Лоу, Джон Малкович, Сильвио Орландо, Хавьер Камара, Сесиль де Франс, Людивин Санье, Мэрилин Мэнсон, Шэрон Стоун, Марк Иванир, Маурицио Ломбарди, Генри Гудман, Массимо Гини.

В Ватикане появится новый Папа. Фактически Иоанн Павел II будет лишь формально выполнять обязанности понтифика Папы Римского Пия XIII с «Молодого Папы», который внезапно впал в кому. «Каждый в мире должен знать, кто такой Папа Римский. И это не тщеславие, а необходимость», – говорит главный герой, которого сыграл Джон Малкович.

Но управлять папским престолом Иоанну Павлу II долго не посчастливится. Молодой Папа все же выйдет из затяжного комы и захочет вернуть власть себе. По словам режиссера сериала Соррентино, в новом сезоне зрители увидят двух понтификов одновременно.

Сериал «Новый папа» («Молодой папа» 2 сезон) – даты выхода серий:

1 серия – 10 января 2020

2 серия – 10 января 2020

3 серия – 17 января 2020

4 серия – 17 января 2020

5 серия – 24 января 2020

6 серия – 24 января 2020

7 серия – 31 января 2020

8 серия – 31 января 2020

9 серия – 8 февраля 2020

«Сексуальное воспитание», 2 сезон

Жанр: комедия, драма

Дата премьеры: 17 января 2020

В ролях: Эйса Баттерфилд, Джиллиан Андерсон, Эмма Макки, Шути Гатва, Коннор Суинделлс, Кедар Уильямс-Стирлинг, Алистэр Петри, Эйми Лоу Вуд, Микаэл Персбрандт, Мими Кин.

Сериал «Сексуальное воспитание» рассказывает историю шестнадцатилетнего подростка Отиса. Он переживает сложный период в жизни, когда гормоны бурлят, а мама секс-терапевтом не стесняется задавать неудобные вопросы. Будучи осведомленным теоретически в сексуальных вопросах, Отис со своей одноклассницей Мейв открывает в школе подпольные курсы сексуального воспитания.

Сериал «Сексуальное воспитание» 2 сезон – даты выхода серий:

1 серия – 17 января 2020

2 серия –17 января 2020

3 серия – 17 января 2020

4 серия – 17 января 2020

5 серия – 17 января 2020

6 серия – 17 января 2020

7 серия – 17 января 2020

8 серия – 17 января 2020

«Секс в другом городе: Поколение Q», 1 сезон

Жанр: драма, комедия

Дата премьеры: 8 декабря 2019

В ролях: Дженнифер Билз, Сепиде Моафи, Кэтрин Менниг, Лейша Хейли, Арьенн Мэнди, Лео Шенг, Росанни Зайас, Жаклин Тобони, Брайан Майкл, Стефани Аллен.

«Секс в другом городе» – это американо-канадский проект, который рассказывает о жизни группы лесбиянок из Лос-Анджелеса (США), их друзей, знакомых, семей и любовников. Проект состоял из шести сезонов и выходил на экранах с 2004 по 2009 год. Он был очень популярным!

И вот, спустя 10 лет, телеканал Showtime решил возродить сериал «Секс в другом городе»! Обновленный проект получил название «Секс в другом городе: Поколение Q», он будет состоять из восьми эпизодов и воссоединит звезд из оригинального каста – Дженнифер Билс, Лейши Хейли и Кэтрин Менинг. Кто сыграет «новое поколение одержимых персонажей ЛГБТ», на данный момент не известно. Создатели сериала подчеркивают, что «Секс в другом городе: Поколение Q» – это не перезагрузка старого проекта, а его продолжение.

«Секс в другом городе: Поколение Q» 1 сезон – дата выхода серий:

1 серия – 8 декабря 2019

2 серия – 15 декабря 2019

3 серия – 22 декабря 2019

4 серия – 29 декабря 2019

5 серия –5 января 2020

6 серия – 12 января 2020

7 серия – 19 января 2020

8 серия – 26 января 2020

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