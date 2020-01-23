В январе в кинотеатрах нам покажут: романтическую праздничную комедию, фильм об исполнении желаний, комедию о сильных женщинах, продолжение легендарного боевика и экранизацию мирового бестселлера.

«Рождество на двоих»

В прошлое Рождество Кейт серьезно заболела и чуть не умерла. С тех пор в ее жизни все изменилось к худшему. Она больше не может радоваться простым мелочам и все время попадает в передряги. Как-то незадолго до Рождества Кейт решает согласиться на работу эльфа в магазине подарков. Там она встречает Тома, на которого случайно будет наталкиваться следующие несколько дней. Знакомство с ним становится для Кейт настоящей сказкой, в которую трудно поверить. В кино с 1 января.



«Кафе желаний»

В какую эпоху вы хотели бы попасть, если бы могли? Такой вопрос задали Виктору, брак которого уже давно не приносит радости. Оказывается, что за деньги можно вернуться в прошлое. Антуан воспроизводит определенные эпохи, и его клиенты могут окунуться в выбранный период из своей юности. Локации воспроизводятся до мелочей. Поэтому Виктор «возвращается» на 40 лет назад, чтобы насладиться атмосферой 70-х, когда он встретился с Марианной, любовью всей своей жизни. Удалось ли Виктору повторить лучший момент в его жизни, смотрите с 1 января.



«Гламурный бизнес»

Две подруги создали собственную бьюти-компанию, но немножко просчитались с деньгами, и теперь у них долг в полмиллиона долларов. Единственное, что может их спасти, это введение в бизнес опытного партнера. Но что если этот партнер захочет заграбастать все себе? На что пойдут девушки, чтобы удержаться на плаву, сохранить бизнес и не захейтить друг друга в процессе? Узнаете с 9 января.



«Плохие парни навсегда»

Бывшие друзья-детективы Бернет и Лоури уже давно не работают вместе. Бернет поссорился с напарником и ушел из полиции, чтобы быть частным детективом. Им придется снова стать напарниками, чтобы справиться с албанским наемником, который схочет тремится отомстить за смерть брата. Справятся ли плохие парни со своим заданием, смотрите с 23 января.



«Маленькие женщины»

В разгаре гражданская война в Соединенных Штатах. Четверо юных сестер – Джо, Мег, Эми и Бет – вместе со своей матерью ждут возвращения отца с войны. Девушки хотят разрушить стереотип о том, что женщины ни на что не способны, что главное для них – удачно выйти замуж. Сестры же уверены, что они могут исполнить все свои мечты и стремятся доказать это всем. Что из этого получится, узнаете с 30 января.



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