Кинокомпания Sony Pictures опубликовала официальный трейлер фильма «Плохие парни 3». Актеры Уилл Смит и Мартин Лоуренс снова превратились в опасных детективов.

Плохие парни 3: смотреть второй официальный трейлер

Фильм рассказывает о бывших друзей-детективов Бернета и Лоури. Они уже давно не работали вместе, потому Бернет поссорился с напарником и ушел из полиции, чтобы стал частным детективом. Им придется снова стать напарниками, чтобы справиться с албанским наемником, который стремится отомстить за смерть брата.

Режиссерами фильма стали Адиль Эль Арби и Биляль Фаллах. В картине также снимались Ванесса Хадженс, Джо Пантолиано.

Плохие парни 3: смотреть официальный трейлер



Премьера фильма «Плохие парни 3» запланирована на 17 января 2020 года.

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