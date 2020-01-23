«Плохие парни 3»: смотри официальный трейлер с Уилл Смитом
Кинокомпания Sony Pictures опубликовала официальный трейлер фильма «Плохие парни 3». Актеры Уилл Смит и Мартин Лоуренс снова превратились в опасных детективов.
Плохие парни 3: смотреть второй официальный трейлер
Фильм рассказывает о бывших друзей-детективов Бернета и Лоури. Они уже давно не работали вместе, потому Бернет поссорился с напарником и ушел из полиции, чтобы стал частным детективом. Им придется снова стать напарниками, чтобы справиться с албанским наемником, который стремится отомстить за смерть брата.
Режиссерами фильма стали Адиль Эль Арби и Биляль Фаллах. В картине также снимались Ванесса Хадженс, Джо Пантолиано.
Плохие парни 3: смотреть официальный трейлер
Премьера фильма «Плохие парни 3» запланирована на 17 января 2020 года.
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