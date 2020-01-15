Оля Полякова растрогала зрителей в Чикаго речью об Украине (ВИДЕО)

В рамках своих первых гастролей «Королева Ночи» по США и Канаде, которые начались на Рождество, певица дала аншлаговые концерты в Майами, Нью-Йорке, Торонто и Чикаго. Выступление в последнем, который состоялся в North Shore Center For Performing Arts, стал самым эмоциональным. Певица поразила украинскую диаспору словам об Украине, вызвав слезы на глазах у зрителей.

«Боже, какое это большое счастье перелететь через пол земли и увидеть всех вас. И услышать ваши голоса, увидеть ваши глаза, как вы знаете и поете мои песни. Я даже понятия не имела, сколько здесь есть моих сторонников. Я очень счастлива, что сегодня с вами здесь встретилась. Я хотела вам пожелать много счастья, денег, много здоровья… Чтобы мы, украинцы, хотели жить в своей стране, чтобы у нас там было так хорошо и нам никуда не хотелось ехать. А самое главное, чтобы в нашей стране как можно скорее был мир. Большое спасибо!» – завершила свое эмоциональное выступление Полякова.

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После окончания тура по городам США и Канады певица вместе с продюсером Михаилом Ясинским и семьями отправятся в отпуск в Мексику.

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