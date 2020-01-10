Эксклюзив! Артем Пивоваров рассказал о необычной традиции

Январские каникулы стихийный Артем Пивоваров проводит на Бали. И каждый раз привозит оттуда новый необычный музыкальный инструмент

Это ежегодная традиция артиста – уезжать к океану вдохновляться и создавать новые хиты. Целый месяц Артем с друзьями проведет на Бали, а в начале февраля посетит горнолыжный курорт в Буковеле.

Артист признался, что активный отдых для него – лучший релакс.

Серфинг в океане или катание на доске в горах помогают держать Артему себя в форме, занимаясь любимым делом. При этом есть у Пивоварова одна любопытная традиция:

– Каждый раз, когда езжу на Бали, покупаю этнические инструменты у местных. И осваиваю их здесь. В этот раз я приобрел аутентичную сопилку. Не исключено, что в одном из моих следующих хитов вы услышите звучание этого инструмента. Я люблю миксовать и пробовать новое.

Что ж, с нетерпением ждём музыкальных новинок Артема в 2020 году 🙂

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