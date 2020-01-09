Джастин Бибер прокомментировал новости о своей тяжелой болезни

У американского певца диагностировали болезнь Лайма

Не зря фанаты Джастина Бибера несколько лет били тревогу в соцсетях. Оказалось, длительное депрессивное состояние кумира миллионов и его проблемы с кожей – это проявления серьезного недуга. Американские СМИ предположили, что Джастин лечится от болезни Лайма. Эта инфекция поражает нервную систему, опорно-двигательный аппарат и сердце. А визуально выражается в покраснениях кожи, которые мигрируют по телу. Издание TMZ опубликовало фотографии, на которых Джастин запечатлен с перевязкой на руке и в ужасном настроении.

К сожалению, диагноз подтвердился. Певец прокомментировал слухи в официальном аккаунте в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram justinbieber 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Многие люди продолжают говорить, что Джастин Бибер выглядит, как дер*мо, сидит на амфетаминах и т.д.… Они не поняли, что у меня недавно диагностировали болезнь Лайма. К тому же, я поборол серьезный случай хронического моно, который поразил мою кожу, повлиял на функционирование мозга, энергию и общее состояние здоровья. Все это я объясняю в документалке, которую скоро выложу на YouTube… Вы можете узнать обо всем, с чем я борюсь и ПРЕОДОЛЕВАЮ!!! Последние годы были тяжелыми для меня, но прием правильного лечения поможет побороть эту неизлечимую болезнь. Я вернусь и буду лучше, чем когда-либо.

Несмотря на диагноз Джастин планирует активно выступать в 2020 году. Он уже анонсировал огромный тур в поддержку нового альбома.

К слову, болезнь Лайма подкосила не одного Бибера. С этим недугом борются американская модель Белла Хадид, актриса Эшли Олсен, певица Аврил Лавин и Келли Осборн. Надеемся, что болезнь отступит и позволит звездам жить полноценной жизнью.

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