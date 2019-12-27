Украинская группа KAZKA презентувала второй студийный альбом под названием NIRVANA.

Слушать альбом KAZKA – NIRVANA онлайн:



Вторая работа KAZKA посвящена любви бурном и непредсказуемом, как стихия. Каждая песня имеет оригинальное звучание и етномелодику, по которой и можно узнать творчество группы.

В новом альбоме KAZKA отразила этап своего взросления. Музыкально группа выросла благодаря экспериментам со звучанием вместе с IKSIY Music. А в текстах новых песен искусно и поэтически рассказанные все непростые сюжетные повороты, которые произошли с KAZKA за прошедшие несколько лет. Неизменными авторами слов к песням второго альбома NIRVANA выступили Сергей Локшин и Екатерина Офлиян.

– Я очень долго ждала этого дня, и наконец мы можем познакомить вас с нашей NIRVANA. Это вторая студийная работа KAZKA и очень важный шаг для группы. Если в первом альбоме мы с ребятами больше полагались на нашу команду, то в этот раз полностью были включены в каждый процесс. NIRVANA – о нас сегодня. В текстах вы прочитаете истории, которые мы пережили за последние несколько лет (свидетелями некоторых из них вы, вероятно, были), в музыке – услышите, как изменили наши музыкальные предпочтения. Поэтому добро пожаловать в нашу NIRVANA, – поделилась солистка Саша Зарицкая эксклюзивно с Новым каналом.

Напомним, что впервые KAZKA вживую представляет альбом NIRVANA на своем сольном концерте 4 марта в киевском Дворце Спорта.

Читай также:

«Антитела» подытожили 2019 год: новое видео Stand up, творческие достижения и планы на 2020 (Эксклюзив!)

Дизель из Green Grey громко отметил 50-летие! (Эксклюзив)