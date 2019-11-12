Американцы выучили наизусть песни MONATIK и спели с ним на одной сцене (ВИДЕО)

Читай, как поклонники MONATIK из США и Пуэрто Рико оказались с ним на одной сцене

Песни самого известного артиста современности MONATIK давно стали популярными на всех континентах мира. Как только в мир вышел третий сольный альбом «LOVE IT ритм», он сразу же занял лидирующие позиции во всех радиочартах, на стриминговых платформах, без преувеличения, на всех континентах.

Абсолютно не удивительно, что в мировом туре каждый из треков звучит с артистом в унисон. Тысячи людей знают и любят треки MONATIK – «LOVE IT ритм», «Каждый раз», «Сильно», «То, от чего без ума». И песни из первых двух альбомов артиста!

Сейчас в активной стадии американская часть мирового тура MONATIK «LOVE IT ритм». Зачастую концерты артистов посещают представители диаспоры, но на шоу к MONATIK уже давно хотят попасть гости разных стран. Эти два парня выучили песни из нового альбома мультиартиста и… спели с ним на одной сцене!

Произошло это на концерте в Лос-Анджелесе. Когда MONATIK увидел своих американских фанов, которые больше года учили его новые песни, абсолютно не зная языка, сразу же пригласил их спеть вместе. Конечно, американцы знали текст идеально.

Напомним, что во время тура MONATIK по США, в Украине его музыку признали самой стильной на престижной премии от модного глянцевого издания ELLE.

Фото:@monatik_official

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