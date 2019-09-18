Маша Ефросинина о работе с Сергеем Притулой: «Зараза, это так неудобно!»

Первый выпуск проекта «Бринзя TV» с Максом Сосновским – уже на YouTube-канале Нового! Не остались без внимания такие события, как Ukrainian Fashion Week, Литературный Кураж Базар, а также фестиваль фестивале Ready. Steady. Favorit на НСК «Олимпийский». Команда проекта заглянула в те уголки, куда другие журналисты из сферы шоу-бизнеса, не доходят.

Во время концерта на «Олимпийском» Максу Сосновскому удалось попасть в гримерку к Машей Ефросининой. И тот факт, что Макса телеведущая встретила лежа на диване, ничуть его смутил, а даже наоборот – расположил к беседе.

Поначалу нагловатые манеры Физрука удивили Ефросинину, которая планировала просто отдохнуть перед очередным выходом на сцену. Да и вопросы показались странными. Никаких тебе «Какой у вас размер груди?» или «А как вы похудели?». Но когда Маша поняла, что никакого подвоха нет, никто не собирается копаться в грязном белье, то расслабилась и раскрыла много интересных фактов о себе!

Макс «Физрук» Сосновский стал ведущим Нового канала

К примеру, Маша рассказала, что делает, когда случайно ставит кому-то лайк, листая ленту в Instagram. Будем честными, все мы хоть разок да попадали в такую ситуацию. И звезды – не исключение.

– Забираю! – призналась Ефросинина. – Я свои лайки так просто не раздаю (смеется).

Конечно, «Бринзя TV» не могла упустить тот факт, что партнер Маши по сцене Сергей Притула весь концерт вел сидя, в связи с травмой ноги.

– Он офигенный, я его очень люблю. Сережа – мой близкий друг и один из самых крутых ведущих в Украине, – ответила Ефросинина. – Но, зараза, это так неудобно! Я уже себя и балетом представляла, и подтанцовкой, и женой мужчины преклонного возраста (смеется). Когда он сидит на сцене, я не знаю, куда себя деть. Мне хотелось дать ему гитару, баян… Но он все компенсирует своим талантом и харизмой. Этого не отнять!

Напомним, БринзяTV – это спецпроект novy.digital и Макса Сосновского, который покажет изнанку светской жизни страны. Украинский шоу-бизнес пытается спрятаться за фильтрами и роскошью, а мы хотим показать их настоящих. Никаких провокаций, никакого копания в грязном белье. Наша главная задача – рассказать, что селебритиз – обычные люди со своими проблемами и странностями, коих и у нас немало.

Смотри новые выпуски «Бринзя TV» по вторникам на YouTube-канале Нового. С нами весело!