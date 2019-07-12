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12 июля
За встречу: персонажи «Беверли Хиллз» выпили в новом тизере
Телеканал Fox продолжает интриговать новыми видео из будущего продолжение легендарного сериаул «Беверли Хиллз 90210».
В видео играет песня, которая была саундтреком оригинального сериала. Ролик состоит из нарезок различных сцен с любимыми персонажами, которых сыграли Шеннен Доэрти, Дженни Гарт, Тори Спеллинг, Джейсон Пристли и другие. Они собираются вместе за коктейлями и вспоминают былые времена.
Беверли Хиллз 90210 – американский молодежный телесериал, рассказывающий о близнецах из семейства Уолш – Брэндона и Бренда. Они оказались в мире золотой молодежи в лос-анджелесском районе Беверли Хиллз. Премьера сериала состоялась 4 октября 1990 года, а последний эпизод вышел в эфир 17 мая 2000. За годы выхода сериал получил необычайную популярность на американском телевидении и вне его.
Смотрите тизер сериала Беверли-Хиллз 90210
VIDEO
Премьера перезапуска сериала Беверли Хиллз 90210 состоится 7 августа.
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