Сегодня, 12 июля, в сети появился тизер на клип MELOVIN «Ти». Артист опубликовал 15-секундный ролик на своем официальном YouTube-канале, чтобы подогреть интерес публики к предстоящей премьере. Ясно одно: клип MELOVIN «Ти» будет очень ярким, дерзким и… страстным!

MELOVIN снял клип на украиноязычную версию двуязычной песни «Ты». Продюсером ролика выступила Катерина Малая, а режиссером – Тарас Голубков. Эта же команда работала над видеорядом к хиту Under The Ladder, с которым MELOVIN представлял Украину на «Евровидении-2018». Главную роль в клипе «Ти» сыграла обладательница титула «Королева Украины 2018» Яна Лауринайчуте. Съемки состоялись в Киеве в конце июня – подробнее о них можно прочитать на страницах сайта Нового канала.

Смотреть премьеру клипа MELOVIN – «Ти» можно будет совсем скоро на сайте Нового канала! А пока предлагаем оценить тизер к будущему ролику:

MELOVIN – «Ти»: слова песни

Не пам’ятаю, коли ми були разом

Не пам’ятаю, чи ти хотіла бути

Не пам’ятаю, чи вже прийшла до мене ти, ні не ти

Не пам’ятаю, коли ти хотіла жити

Не пам’ятаю, як ти виривала квіти

І я вже не знаю, правда то чи може ні

Не пам’ятаю нічого, а ти…

Но ты мне ответишь

Словами, что сдавят грудь

Но ты понимаешь, что я не смогу уснуть

И сердце больное зависло у меня в груди

Ты все понимаешь, а тыыы…

Ты, ты, ты все понимаешь

Ты, ты, ты многого не знаешь

Ты, ты, ты,ты, ты…эеэеэеэ

Ты, ты, ты все понимаешь

Ты, ты, ты меня не замечаешь

Ты, ты,ты, ты, ты…еэеэеээе (2х)

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