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12 июля
«Большая маленькая ложь» 2 сезон: официальный трейлер 6 серии
Финал 2 сезона «Большой маленькой лжи» уже близится – осталось всего два эпизода. Смотри превью предпоследней серии прямо сейчас
Поймают монтерейскую пятерку на лжи или нет? Сценаристы так закрутили сюжет, что сложно предугадать финал истории. Героини, объединенные одной ложью, продолжают запутываться в ней все больше и больше. Удары под дых наносит новый персонаж – Мери-Луиза, которую играет оскароносная Мерил Стрип.
В 6 серии Селесте (
Николь Кидман) придется побороться за собственных детей. Ее «любящая и добрая» свекровь (Мерил Стрип) попытается отобрать опеку над внуками. А Бонни (Зои Кравиц) готова в чем-то сознаться. Неужели в убийстве? Узнаем уже в воскресенье.
Смотрим:
«Большая маленькая ложь» – сериал HBO, который продюсируют Николь Кидман и Риз Уизерспун. Первый сезон стал сенсацией 2017 года и получил 12 профессиональных наград: 8 премий «Эмми» и 4 статуэтки «Золотой глобус».
По материалам hbo.com
Фото – hbo.com
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