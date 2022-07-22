Завтра важный день (праздник, совещание, вечеринка), и ты уже месяц в предвкушении: подготовила наряд, продумала макияж. И тут вечером, подойдя к зеркалу, замечаешь ЕГО: ненавистный прыщик на лице, который не «спрятать» никакими тоналками и пудрами. Все хоть раз оказывались в такой ситуации, правда? На самом деле это вовсе не повод расстраиваться, и отказываться от похода на свидание или вечеринку. С любой проблемой можно справиться, в том числе – и с внезапно «выскочившим» прыщиком. Не вовсе не обязательно бежать на ночь глядя в салон красоты или к косметологу, всё можно исправить самостоятельно и в домашних условиях.

Первое и главное правило – не смей его выдавливать! Так ты рискуешь занести грязь в ранку, и из небольшого бугорка прыщик вполне может превратиться в «прекрасное» воспаление, которое уж точно заметят все окружающие. Проблема не только не исчезнет, а наоборот – гиперболизируется. Так что, руки прочь!

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У многих на подоконнике растет в горшке алоэ. Это удивительное растение обладает чудодейственными свойствами, одним из которых и является лечение воспаленных зон. Аккуратно отломай один свежий листик алоэ, разрежь его вдоль, и выделившимся соком хорошенько смажь воспаленное место. Для усиления эффекта можешь приложить листок разрезанной стороной к прыщику, закрепить его пластырем и оставить на ночь!

Еще одно эффективное средство – это банальный йод. Возьми ватную палочку, слегка смочи ее в йоде и точечно нанеси средство на прыщик. Будь аккуратной, и покрой средством исключительно проблемное место, не зацепив кожу вокруг. И еще одно! Если у тебя очень чувствительная кожа, этот способ использовать не рекомендуется, так как есть риск получить ожог.

Неплохим средством от прыщей также является мазь Вишневского или ихтиоловая мазь. Опять же ватной палочкой аккуратно нанеси мазь на прыщик и оставь на ночь. Такой способ помогает лучше всего, если прыщик уже успел созреть. Тогда как алоэ эффективнее всего «работает» на начальном этапе, когда только появилось воспаление.

Эти средства помогут тебе оперативно вылечить прыщик, но если ты часто сталкиваешься с подобной проблемой, стоит позаботиться и о профилактических процедурах.

Например, отличным способом в борьбе с прыщиками является 1-2 % раствор салициловой кислоты. Смочи им ватный диск и протри лицо.

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Салициловая кислота подсушивается кожу, поэтому, когда справишься с воспалениями, обязательно воспользуйся увлажняющим кремом, чтобы кожа не начала шелушиться!

И не забывай про ежедневный уход. Каждое утро начинай с очищения кожи, а перед сном не забывай смывать макияж и наносить крем. Вот увидишь, кожа будет тебе очень благодарна за заботу!

Фото: IStock