Фатиновая юбка изначально считалась предметом одежды исключительно для танцовщиц. Всем знаком образ «белого лебедя» из знаменитого балета Чайковского, удивительно нежный и легкий. Изящная пачка придает балеринам женственности и невесомости, поэтому вскоре подобные юбки стали примерять девушки и менее «танцевальных» профессий.

Сегодня фатиновые юбки можно найти в коллекциях почти каждого бренда. Дизайнеры смело экспериментируют с длиной, поэтому на подиуме можно встретить и классические балетные короткие пачки, и воздушные юбки в пол. Часто фатин стали использовать и при создании платьев, ведь этот материал помогает воплотить в жизнь невероятные сказочные образы, а какая же девушка не мечтает примерить наряд волшебной принцессы?

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В этом сезоне в тренде средняя длина, и юбки не стали исключением. Миди-юбочки из фатина покорили всех модниц! А учитывая, что они подходят практически любой фигуре, не удивительно, что этим летом именно такие юбки стали незаменимым предметом гардероба.



Неоспоримое преимущество состоит в широкой палитре цветов. Фатин бывает абсолютно всех оттенков, а учитывая тренд на многослойность, дизайнеры воодушевленно создают совершенно невероятные радужные юбочки!

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Носить фатиновую юбку можно с чем угодно. Самым удачным сочетанием этого лета станет воздушная миди-юбка с ультрамодным кроп-топом. Сверху можно набросить легкий пиджачок или джинсовую куртку. С фатиновой юбкой можно создавать и более агрессивные образы.

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Скомбинируй черную многослойную юбку с кожаной косухой с заклепками, обувай массивные ботильйоны или туфли на широком каблуке и вуаля! Образ королевы рок-н-ролла готов!

Однако стилист Нового канала Лилия Иноземцева советует придерживаться некоторых правил, чтобы избежать конфуза:

— Фатиновые юбки это мило и женственно, но есть возрастные ограничения – они подходят только юным девушкам. Носить эти юбки можно как вздумается, с кедами или лодочками, с принтованой майкой или нежной блузой! Это легкомысленное веяние street fashion, с которым можно играть, если есть настроение.

Так что не старайся заставить свою бабушку надеть ультрамодную фатиновую юбку – это будет выглядеть нелепо. А сама смело выбирай легкую яркую юбочку, и вперед на прогулку по любимому городу!

Фото: IStock