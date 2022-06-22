Уход за кожей лица летом: основные правила

От высоких температур и жаркого летнего ветра наша кожа становиться сухой и начинает шелушиться. Чтобы избежать такой неприятности, нужно запомнить несколько простых правил ухода и ежедневно им следовать. Ничего сложного, просто придется несколько поменять привычные процедуры! Зато результат тебя приятно удивит уже через 2-3 дня, кожа станет нежной и гладкой, а шелушение и ощущение стянутости исчезнут без следа!

Итак, первое и самое важно правило: умывайся как можно чаще. Летом пыль интенсивно оседает на коже, и очень быстро забивается в поры, что способствует раздражению. Чтобы этого избежать, постарайся как можно чаще умываться водой. Только не ледяной: разгоряченная кожа после холодного душа «стягивается» и появляются неприятные ощущения. После умывания нанеси на кожу увлажняющий крем, желательно на водяной или кислородной основе.

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Правило второе, откажись от косметики. Мы уже неоднократно про это говорили, но всё же напомним! Постарайся как можно меньше средств использовать при макияже, замени тональный крем и пудру кремом c тонирующим эффектом, его хватит надолго, и при этом он не будет раздражать кожу и «стекать» с лица.

Постарайся протирать кожу кубиками льда из отвара ромашки. Такая простая процедура отлично очищает кожу и тонизирует ее. Приготовить отвар просто: 1 ст.л ромашки (купить можно в любой аптеке) залей стаканом кипятка, процеди и оставь остывать.

Как сохранить загар надолго

Охлажденный отвар разлей в формочки для льда, и оставь до полного застывания. Каждое утро и желательно – перед сном, протирай лицо этими кубиками.

Держите уходовые средства в холодильнике. Во-первых, так крема и лосьоны сохранят свои свойства на более длительный срок, а во-вторых, наносить прохладную косметику намного приятнее в жаркую погоду!

Всегда носите с собой в сумочке спрей с термальной водой или мистом, и увлажняйте кожу как можно чаще. Такой «легкий душ» уберет жирный блеск, и постоянно будет тонизировать кожу.

Пользуйся солнцезащитным кремом, даже если ты не собираешься на пляж. Почему-то принято считать, что загораем мы в основном только на пляже, но даже по дороге на работу нос может обгореть, и потом неделю старательно «облазить».

ТОП-10 секретов летнего макияжа

Чтобы избежать этого и защитить кожу от негативного воздействия УФ-лучей, обязательно наноси солнцезащитный крем перед выходом из дома.

Береги глаза! Носи солнцезащитные очки не на голове, как обруч, а на глазах. Во-первых, они защитят от прямого солнечного воздействия нежную кожу вокруг глаз, а во-вторых тебе не придется щуриться, и морщинки не появятся раньше времени.

Фото: IStock